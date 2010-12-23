Arjantin darbecisini 85 yaşında mahkûm etti, netekim!

T24 - Arjantin’in eski askeri diktatörü Jorge Videla, 1976’da 31 muhalifin öldürülmesi ve işkence de dahil insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Cordoba kentinde dün yapılan duruşmada “yıkıcı güçlere” karşı yürütülen “kirli savaşta” yapılanların sorumluluğunu kabul eden Videla, o dönemde insan haklarının ihlal edildiği iddialarını ise reddetti. Arjantin’de 1976-1981 dönemindeki askeri diktatörlüğün lideri olan 85 yaşındaki Videla, solcu gerillalar ile yandaşlarını hedef alan ve 13 bin kişinin öldüğü kirli savaşın mimarı olarak kabul ediliyor. Söz konusu 31 kişinin, ordunun darbeden sonraki aylarda iktidarını sağlamlaştırdığı süreçte, sivil hapishane hücrelerinden çıkarılarak “kaçmaya çalışırken vuruldukları” belirtiliyor. Videla, iktidarı döneminde yapılanları, Arjantin halkının Marksist bir devrimi önleme talebinde bulunduğunu iddia ederek savunuyor.





