-ARJANTİN ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda iki Latin Amerika ülkesinin karşı karşıya geldiği 2. tur mücadelesinde Arjantin, büyük çekişmenin yaşandığı maçta Brezilya'yı Scola'nın başarılı performansıyla 93-89 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Sert geçmesi beklenen maçın ilk periyodunda her iki ekip de hücumda yüksek yüzdeyle oynadı. İlk çeyrekte Arjantin Scola-Delfino ikilisiyle, Brezilya ise Huertas-Barbosa ikilisiyle skor üretti. Adeta bu oyuncuların düellosu şeklinde geçen periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi. Pota altında başlayan mücadele daha sonra üçlüklerle devam etti. Arjantin Delfino ve Scola ile Brezilya ise Barbosa ile üçlükler üretirken, 5. dakika 19-15 Arjantin'in üstünlüğüyle geçildi. Barbosa ve Huertas ikilisiyle 20 sayı bulan Brezilya ile Scola ve Delfino'nun etkili mücadelesiyle 18 sayı üreten Arjantin arasındaki mücadelenin ilk periyodu 25-25 beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yaptıkları sert savunmayla birbirlerini durdurmaya çalıştı. Arjantin de Brezilya da alan savunmasıyla pota altını kapatmaya çalıştı. Barbosa'nın üçlüğüyle 14. dakikada 30-27 öne geçen Brezilya, karşısında Scola ile skor bulmaya başlayan Arjantin, 19. dakikada Gutierrez'in üçlüğüyle 6 sayılık üstünlük (46-40) yakaladı. Ancak kalan 1 dakikada iyi savunma yapan ve rakibine sayı şansı vermeyen Brezilya, Huertas'ın basketleriyle ilk yarıyı 48-46 önde kapadı. Brezilya'da Huertas, 18 sayıyla ilk yarının en başarılı ismi olurken, Barbosa 13 sayı buldu. Arjantin'de ise Scola 15 sayı, Delfino ise 11 sayı üretti. Arjantin 11 üçlüğün 7'sini sayıya çevirerek yüzde 64, Brezilya ise 13 üçlüğün 7'sini sayı yaparak yüzde 54'lük bir oran yakaladı. Maçtaki mücadele 3. periyodun da her dakikasında ve sahanın her yerinde sürdü. Biraz geriye düşen takım, savunmadaki sertliğini artırarak rakibi durdurdu. Garcia'nın basketiyle 23. dakikada 7 sayılık üstünlük (53-46) yakalayan Brezilya, rakibin sert savunması karşısında bu avantajını kullanamadı. 2 dakika boyunca potasında sayı görmeyen Arjantin Oberto'nun basketiyle 29. dakikada 63-63 beraberliği yakaladı. Çeyreğin son saniyelerinde Brezilya, Huertas'ın basketiyle 66-64 öne geçti, ancak Arjantin buna Delfino ile karşılık verince 3. periyot da 66-66 beraberlikle tamamlandı. Son periyotun ilk dakikalarda iki ekip de dış atışlardan buldukları sayılarla birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. 34. dakikası 74-74 beraberlikle geçilen maçın son bölümünde adeta Scola şov vardı. Bu oyuncunun sürüklediği Arjantin, 38. dakikada 85-79 öne geçti. Huertas ile direnmeye çalışan Brezilya, 39. dakika içinde skoru 85-84'e getirdi. Ancak Scola, Huertas'ın direncine izin vermedi ve aldığı sorumlulukla takımının karşılaşmayı 93-89 kazanmasını sağladı. Arjantin böylece çeyrek finalde Litvanya'nın rakibi oldu. Karşılaşma Scola-Huertas düellosu şeklinde geçerken, Arjantin, 37 sayı üretip, 9 ribaunt ve 3 asistle takımına büyük katkı sağlayan Scola'nın başarılı performansıyla çeyrek finale adını yazdırdı. Brezilya'da Huertas'ın 32 sayılık performansı ise galibiyet için yetmedi. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Carl Jungebrand (Finlandiya) xxx, Juan Arteaga (İspanya) xxx, Ilija Belosevic (Sırbistan) xxx Arjantin: Prigioni xx 6, Jasen xx 15, Delfino xxx 20, Scola xxxx 37, Oberto xx 7, Cequeira xx 2, Gonzalez x, Quinteros x, Gutierrez xx 6, Mata x, Kammerichs x Brezilya: Huertas xxx 32, Garcia xx 7, Barbosa xxx 20, Giovannoni x 3, Varejo xx 7, Splitter xx 10, Machado xx 10, Dos Santos x, Vieira x, Becker x 1. Periyot: 25-25 Devre: 46-48 3. Periyot: 66-66 5 Faulle Çıkanlar: 34.37 Giovannoni (Brezilya), 38.32 Jasen (Arjantin)