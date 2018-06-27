Arjantin bu kez sevinçten ağladı!

Dünya Kupası D grubu son maçlarında Arjantin, Nijerya'yı ve Hırvatistan da İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Hırvatistan 3'te 3 yaparak grubu lider bitirdi, Arjantin ise ikinci olarak üst tura yükseldi.

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son hafta mücadelesinde Arjantin, Nijerya’yı 2-1 mağlup ederek puanını 4’e yükseltti ve son 16 turuna yükseldi. Bu sonuçla Nijerya 3 puanda kalarak grubu 3’üncü sırada noktaladı ve turnuvaya veda etti. Arjantin’in son 16 turundaki rakibi, C Grubu’nu ilk sırada bitiren Fransa oldu.

Maça iyi başlayan Arjantin Banega’nın pasını çok iyi kontrol edip önüne alan ve sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Messi’yle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda turnuvada atılan 100’üncü gol oldu.

34’üncü dakikada Messi’nin serbest vuruşunda top direkten döndü ve ilk yarı Arjantin’in 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda, 51. dakikada Cüneyt Çakır’ın VAR yardımıyla verdiği penaltıda Moses, skoru eşitledi.

Maçın son bölümünde Arjantin ceza sahasında bir tartışmalı pozisyon daha yaşandı. Cüneyt Çakır yapılan uyarının ardından bir kez daha VAR sistemine başvurdu. Pozisyonda elle oynayan savunma oyuncusu Rojo’nun kasti olarak bunu yapmadığına hükmeden Çakır, bu kez penaltıya hükmetmedi.

86. dakikada Rojo bu kez Nijerya ceza sahasında sahneye çıktı. Sol ayaklı savunma oyuncusu ceza alanına gönderilen topa gelişine sağ ayağıyla vurdu ve Arjantin’i 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Arjantin, son 16 turuna çıkmayı başardı.

Arjantin’in galibiyeti tribünlerde büyük bir sevinç yarattı. Maç boyu gerilimi yaşayan Arjantinliler bitiş düdüğüyle birlikte sevinç gözyaşları döktü.

Gruptaki diğer maçta Hırvatistan, İzlanda’yı 2-1 mağlup etti. Hırvatistan 9, Arjantin 4, Nijerya 3, İzlanda ise 1 puanla grup aşamasını tamamladı.