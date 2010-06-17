Arjantin bir üst tura çıkmayı başardı

T24 - B Grubu'nda lider Arjantin, Güney Kore'yi 4-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı...



Park Chu-young, 17. dakikada kendi kalesine attığı golle Arjantin'i 1-0 öne geçirdi... 33. dakikada sahneye çıkan Higuain takımının 2. sayısını kaydetti... İlk yarının son dakikalarında ise Demichelis'in bir anlık hatasında Chung Yong araya girdi, topu kaptı ve Romero'nun üstünden topu ağlara yollayarak, farkı bire indirdi... 77. dakika Higuain takımının 3. kendisinin ise 2. golü attı. 80. dakikada Higuain'in kendisinin 3. takımın 4. golünü kaydederek durumu 4-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi...





ARJANTİN: 3 - GÜNEY KORE: 1



STAT: Soccer City



HAKEM: Frank de Bleeckere



ARJANTİN: Sergio Romero, Martin Demichelis, Walter Samuel, Gabriel Heinze, Jonas Gutierrez, Javier Mascherano, Maxi Rodriguez, Angel Di Maria, Lionel Messi, Carlos Tevez, Gonzalo Higuain.

TEKNİK DİREKTÖR: Diego Maradona



GÜNEY KORE: Jung Sung-ryong, Oh Beom-seok, Lee Young-pyo, Cho Yong-hyung, Lee Jung-soo, Kim Jung-woo, Ki Sung-yong, Park Ji-sung, Lee Chung-yong, Park Chu-young, Yeom Ki-hun.

TEKNİK DİREKTÖR: Huh Jung-moo







