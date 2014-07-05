Arjantin'den tek gollü tango: 1-0

Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda son Arjantin, Belçika'ya 1-0 mağlup ederek, Almanya ve Brezilya'nın ardından yarı finale yükselen 3. ekip oldu.

Arjantin ile Belçika arasındaki çeyrek final karşılaşması, Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nacional Stadı'nda oynandı.

İki takımın 11'leri

Arjantin: Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Basanta, Biglia, Mascherano, Di Maria, Lavezzi, Messi, Higuain

Belçika: Courtois, Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vertonghen, Witsel, Fellaini, De Bruyne, Mirallas, Hazard, Origi

Karşılaşmanın önemli dakikaları



Maça daha etkili başlayan Arjantin, 8. dakikada golü buldu. Angel Di Maria'nın pasında savunmadan seken topu önünde bulan ve gelişine düzgün bir vuruşla topu direk dibinden ağlarla buluşturan Gonzalo Higuain, Arjantin'i 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada ceza alanı dışında topu kontrol eden Kevin De Bruyne'ün sert vuruşunda, Arjantin kalecisi Sergio Romero gole izin vermedi.

41. dakikada Arjantin tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Ceza sahası yayı içinde kontrol ettiği topu rakiplerinden iyi saklayan Lionel Messi, Marouane Fellaini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan serbest atışta, kaleci Thibaut Courtois'nın koruduğu tarafa doğru sert bir şut gönderen Messi'nin vuruşu, direğin üzerinden dışarı çıktı.

42. dakikada Belçika gole yaklaştı. Jan Vertonghen'in sol kanattan yaptığı ortada, Kevin Mirallas'ın penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Arjantin farkı ikiye çıkarma şansından yararlanamadı. Gonzalo Higuain, Vincent Kompany'den sıyrılarak savunmanın arkasına sarktı. Ceza alanına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Higuain'in sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top, üst direğe çarptı ve oyun alanını terk etti.

61. dakikada Belçika beraberliğe yaklaştı. Vertonghen'in sol taraftan yaptığı ortaya kale sahası önünde yükselen Fellaini'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleyi bulmadı.

85. dakikada De Bruyne'ün vuruşunda savunmadan seken top, kaleci Romero'nun bakışları arasında direğin hemen yanından kornere gitti ve Belçika beraberlik fırsatını kullanamadı.

90+4. dakikada savunmanın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Messi'nin vuruşunda, Courtois gole izin vermedi.

90+5. dakikada Lukaku'nun kale sahasının solundan ortaya çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı. Axel Witsel'in önünde kalan topa gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Attığı golden sonra üstünlüğünü korumayı başaran Arjantin, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak yarı finale yükselen taraf oldu. "Tangocular", yarı finalde Hollanda-Kosta Rika maçının galibiyle karşılaşacak.

Bu arada ilk iki çeyrek final maçında olduğu gibi Arjantin-Belçika karşılaşmasının öncesinde de iki takımın kaptanları, ırkçılığa karşı mesaj içeren bir metin okudu. Ayrıca takımlar sahaya "Irkçılığa hayır" yazılı pankartla çıktı.

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