Arjantin Başkonsolosluğu’nun yeniden açılmasıyla Arjantin – Türkiye ilişkileri hızlandı

Arjantin İstanbul Başkonsolosluğu’nun yıllar sonra İstanbul’da yeniden açılmasıyla birlikte Türkiye- Arjantin ilişkileri hızla gelişiyor. İki ülke açısından ekonomik önemi olduğu belirtilen ilişkiler için Arjantin Başkonsolosu Ernesto Pfirter ''bu önemli işbirliğini derinleştirmek sanıyorum iki ülke için de oldukça faydalı olacaktır'' dedi.

1910 yılından 1967 yılına kadar hizmet veren Arjantin İstanbul Başkonsolosluğu’nun yıllar sonra İstanbul’da yeniden açılmasıyla Arjantin – Türkiye ilişkileri hızlandı. 2012 yılı sonunda İstanbul’da açılan Başkonsolosluk, iki ülke arasındaki ilişkileri ve karşılıklı ticareti geliştirmek üzere çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Türk firmaları için Arjantin’le ticaret yapmanın Güney Amerika ülkeleri dahil olmak üzere 270 milyon tüketiciye ulaşmak anlamına geldiğini belirten Başkonsolos Pfirter, Türk ve Arjantinli iş adamlarının iletişimde olması ve iki ülke arasındaki ticaretin üst noktalara taşınması adına faaliyetlerini her geçen gün geliştiriyor.

Son yıllarda Türkiye’deki Arjantinli turist sayısında önemli bir artış olduğuna ve bu artışın Türk tursitlerin Arjantin’i ziyareti için de geçerli olduğuna dikkat çeken Başkonsolos Ernesto Pfirter, Türk Hava Yolları’nın yakın zamanda rotasına eklediği İstanbul – Buenos Aires uçuşlarının bu artışa önemli bir katkı sağladığını belirtti. Arjantin Turizm Bakanı’nın Türk Hava Yolları yetkilileriyle yakın zamanda İstanbul’da birkaç kez bir araya geldiğini sözlerine ekleyen Başkonsolos Pfirter '' bu önemli işbirliğini derinleştirmek sanıyorum iki ülke için de oldukça faydalı olacaktır'' dedi.

İkili ilişkiler anlamında bir diğer önemli adım ise; 2014 yılında Arjantin’den bir çok sektör temsilcisinin yer alacağı bir delegasyonun İstanbul’u ziyaret etmesi olacak.

Arjantin’in Türkiye’ye sattığı ürünler arasında öncelikli olarak gıda sektörü gelirken, Türkiye ise Arjantin’e otomobil ve otomobil yedek parçası ile sanayi sektöründen ihracat gerçekleştiriyor.Uluslararası Ekonomi Merkezi verileine göre:

2012 yılı verilerine göre iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin dengede seyrettiği gözlenirken 2013 yılı 0cak – Kasım verileri Arjantin’in Türkiye ihracatında bir artış olduğunu gösteriyor. 2012 yılında Arjantin’in Türkiye’ye ihracatı 300 milyon dolar, Türkiye’den ithalatı ise 301 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2013 yılı Ocak – Kasım ayları baz alındığında ise; Arjantin Türkiye’ye 378 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Türkiye ise Arjantin’e 267 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi.

Arjantin İstanbul Başkonsolosluğu ekonomik, ticari ve kültürel faaliyetler konusunda birçok kurumla işbirliği yaparak iki ülke arasındaki ilişkilerin çok yönlü geliştirilmesi adına önemli adımlar atıyor. Bu noktada gerek yeni yatırım fırsatları alanında çalışıyor; başlıca yiyecek - içecek, bioteknoloji, yenilenebilir enerji, yazılım - bilişim hizmetleri, yaratıcı endüstriler, şarap endüstrisi, otomotiv endüstrisi gibi, gerekse DEIK, TUSKON, ITO, ISO gibi bir çok kurumla iş birliği yapıyor.

Başkonsolosluğun kültürel ve akademik takviminde, üniversitelerden festivallere, bienal’den fuarlara, sinema günlerine kadar oldukça yoğun çalışmalar yürüttüğü görülüyor. Başkonsolosluğun şimdiye kadar gerçekleştirdiği aktiviteler arasında ‘33. İstanbul Film Festivali’ ve ‘13. İstanbul Bienali’ için yapılan davetin ardından Arjantinli bir çok sanatçının İstanbul’a gelmesi de yer alıyor. Başkonsolosluk aralık ayında ise Pera Müzesi işbirliğiyle “Arjantin: Latin Amerika'dan Öyküler” adlı sinema günleri etkinliğini gerçekleştirecek. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ticaret ve turizmin yanında kültürel anlamda da devam edecek.