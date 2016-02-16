Arjantin amatör liginde bir futbolcu, kendisine kırmızı kart gösteren hakemi silahla öldürdü

Arjantin'in Cordoba bölgesinde oynanan amatör küme futbol maçında, kendisine kırmızı kart gösteren hakeme sinirlenen futbolcu silahıyla maçın hakemini öldürdü.

Sporx'in haberine göre, yerel bir stadyumda oynanan bölgesel maçta futbolcu, kendisini kırmızı kartla oyundan atan 48 yaşındaki Cesar Flores isimli hakemi silahla öldürdü.

Hakemin başına, göğsüne ve boynuna üç al ateş eden oyuncu, daha sonra başka bir futbolcuya da ateş etti. İsminin Walter Zarate olduğu belirtilen oyuncunun, ağır yaralı olduğu belirtildi.

Polis tarafından yakalanan oyuncunun, cinnet geçirdiği belirtildi. Polis kaynaklarından verilen bilgide, yaşananların tam olarak bilinmediği ancak futbolcunun çok sinirlenip ateş ederek hakemi öldürdüğü ifade edildi.