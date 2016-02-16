T24 LogoT24 Logo
Spor

Arjantin amatör liginde bir futbolcu, kendisine kırmızı kart gösteren hakemi silahla öldürdü

Başına, göğsüne ve boynuna isabet alan 48 yaşındaki hakem olay yerinde hayatını kaybetti

16 Şubat 2016 15:09

Arjantin'in Cordoba bölgesinde oynanan amatör küme futbol maçında, kendisine kırmızı kart gösteren hakeme sinirlenen futbolcu silahıyla maçın hakemini öldürdü.

Sporx'in haberine göre,  yerel bir stadyumda oynanan bölgesel maçta futbolcu, kendisini kırmızı kartla oyundan atan 48 yaşındaki Cesar Flores isimli hakemi silahla öldürdü.

Hakemin başına, göğsüne ve boynuna üç al ateş eden oyuncu, daha sonra başka bir futbolcuya da ateş etti. İsminin Walter Zarate olduğu belirtilen oyuncunun, ağır yaralı olduğu belirtildi.

Polis tarafından yakalanan oyuncunun, cinnet geçirdiği belirtildi. Polis kaynaklarından verilen bilgide, yaşananların tam olarak bilinmediği ancak futbolcunun çok sinirlenip ateş ederek hakemi öldürdüğü ifade edildi. 

ETİKETLER

arjantinhakemkırmızı kart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24