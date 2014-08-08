Arjantin, ABD'yi şikayet etti



Buenos Aires hükümeti, Amerikan mahkemelerinin Arjantin'in borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlarıyla, Arjantin'in egemenliğini ihlal ettiğini savundu. Uluslararası Adalet Divanı'ndan ise başvurunun ellerine ulaştığı, ancak Washington’un mahkemenin bu konuda yargı yetkisi olduğunu kabul etmesi halinde davaya bakabilecekleri açıklaması yapıldı.

Arjantin borç krizini aşmaya çalışırken yasal ikileme düşmüştü. Ülke, alacaklılarının yüzde 97’si ile anlaşmaya varmıştı. Buna göre, alacaklılar paralarının yüzde 30'unu alacak, borcun geri kalanı ise silinecekti. Böylece Arjantin borçlarının büyük bölümünden kurtulmuş olacaktı. Ancak bu anlaşmanın önemli bir şartı vardı. Arjantin'in diğer alacaklılarıyla anlaşması durumunda eski kreditörleri yeni taleplerde bulunabilecekti.

Arjantin'in geri kalan yüzde 3'lük borcunun alacaklılarını hedge fonlar oluşturuyor. Amerikan yatırım fonları zamanında ödeme yapılmadığı için konuyu mahkemeye taşımıştı. Mahkeme Arjantin'i haksız bulmuş ve borcunun tümünü hemen ödemesine hükmetmişti. Borcunu ödeyemediği için temerrüde düşen Arjantin, yatırımcılarla yaptığı son görüşmelerden de sonuç alamayınca 'teknik iflasa' sürüklenmişti.