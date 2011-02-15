-ARJANTİN, ABD'YE PROTESTO NOTASI VERECEK BUENOS AIRES (A.A) - 15.02.2011 - Arjantin, geçen perşembe günü Buenos Aires havaalanında bir Amerikan askeri uçağında gizlenmiş silah ve uyuşturucu ele geçirdiğini açıklayarak, ABD'ye protesto notası vereceğini bildirdi. Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Arjantin güvenlik güçleriyle bir tatbikatta kullanmaya yönelik "hassas malzeme" ile Buenos Aires havaalanına perşembe günü gelen Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 Globemaster III tipi uçakta, önceden beyan edilmemiş yük ele geçtiği belirtilerek, ele geçen beyan edilmemiş bu yük içinde silah ve aralarında yüksek dozda morfinin de bulunduğu çeşitli tipte uyuşturucu bulunduğu kaydedildi. Arjantin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili geçen cumartesi yaptığı açıklamanın da "yanlışlıklar ve unutkanlıklarla dolu" olduğu savunuldu. Buenos Aires, Devlet Başkanı Cristina Kirchner hükümetinin ABD'ye protesto notası vereceğini ve resmi yük içine gizlenmiş malzeme göndererek Arjantin yasalarını ihlal etmeye çalışan ABD Hava Kuvvetleri'nin bu hareketinin sebebinin anlaşılması için yürütülecek soruşturmada işbirliği yapması isteyeceğini bildirdi. Arjantin makamları ayrıca ABD'nin bu malzemenin gönderilmesinin nedenini açıklamak konusunda işbirliğini reddettiğini de kaydettiler. Bu olaydan kısa süre önce Amerikan Başkanı Barack Obama, Latin Amerika ülkelerine martta yapacağı ilk ziyaretinden Arjantin'i çıkarmış, El Salvador, Brezilya ve Şili'ye gitmeye karar vermişti.