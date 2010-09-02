-ARJANTİN: 88 - ÜRDÜN: 79 KAYSERİ (A.A) - 01.09.2010 - Buğra Ersavaş bildiriyor - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (A) Grubu'nda Arjantin, Ürdün'ü 88-79 yendi. Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren oyuna ağırlığını koyan Arjantin, Gonzalez, Delfino ve Scola'nın sayılarıyla 4. dakika içinde 15-4'lük skorla farkı çift haneli sayılara taşıdı. Pota altında Scola ve Gonzalez'i çok etkili kullanan Arjantin, üstünlüğünü sürdürdü ve 7. dakikasına 24-13 önde girdiği çeyreği, 35-19 üstün geçti. Skor açısından oldukça kısır başlayan 2. çeyrekte, Delfino ile 3 sayılık basketler üretmeye devam eden Arjantin, Quinteros'un da skora katkısıyla 14. dakikaya 41-24 önde girdi. Rakip savunmayı özellikle Scola ile aşan Arjantin, Wright'ın sayılarına rağmen aradaki farkı korudu ve 17. dakikaya 46-28 üstün girdi. Ürdün, Abbas'ın pota altındaki etkili oyunuyla farkı biraz olsun azaltsa da devre 49-37 Arjantin lehine tamamlandı. 3. periyoda üst üste 3 sayılık basketlerle başlayan Ürdün, Wright-Alkhas ikilisin sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayarak, 22. dakikada farkı 3 sayıya (49-46) kadar indirdi. Scola ile bu çeyrekteki ilk sayılarını bulan Arjantin, bu oyuncunun yanı sıra Cequeira ve Juan Gutierrez'in de katkı vermesiyle 26. dakikada farkı yeniden 12 sayıya çıkardı: (61-49). Wright-Idais ikilisinin sayılarıyla 6-0'lık seri bulan Ürdün, 29. dakikada 61-55'lik skorla farkı 6 sayıya kadar indirse de, Arjantin, çeyreği aynı skorla üstün geçti. Ürdün, 4. periyodun ilk dakikası içinde Daghles'in basketiyle farkı 4 sayıya (61-57) indirirken, Delfino ve Leonarda Gutierrez ile 3 sayılık basketler bulan Arjantin, 32. dakika içinde farkı yeniden çift haneli sayılara taşıdı: (67-57). Ürdün, Wright, Abbas ve Idais üçlüsünün sayılarıyla 10-4'lük bir seri daha buldu ve 34. dakika içinde farkı yeniden 4 sayıya (71-67) düşürdü. Scola'nın basketinin ardından kazanılan sportmenlik dışı faulden doğan atışları Quinteros ile sayıya çeviren Arjantin, 35. dakikayı 75-69 üstün geçti. Rakibinin baskılı savunmasını Delfino'nun 3 sayılık basketleriyle aşan Arjantin, savunmasında açıklar vermeye devam edince, 37. dakikada fark bir kez daha 5 sayıya indi: (80-75). Scola'nın skorer oyunuyla farkın daha da kapanmasına izin vermeyen Arjantin, son dakikasına 84-77 önde girdiği karşılaşmadan 88-79 galip ayrıldı. Salon: Kadir Has Hakemler: Murat Biricik (Türkiye) xx, Marcos Fornies Benito (Brezilya) xx, Olegs Latisevs (Letonya) xx Arjantin: Prigioni xx 6, Delfino xxx 18, Jasen x, Scola xxx 30, Gonzalez xx 6, Quinteros xx 11, Leonardo Gutierrez xx 9, Cequeira xx 4, Juan Gutierrez xx 4, Kammerichs x Ürdün: Wright xxx 22, Daghles xx 8, Soobzokov x 2, Abbas xxx 17, Idais xxx 20, Alkhas x, Alawadi xx 10, Alsous x, Zaghab x 1. periyot: 35-19 Devre: 49-37 (Arjantin lehine) 3. periyot: 61-55 Beş faulle çıkan: 36.03 Leonardo Gutierrez (Arjantin)