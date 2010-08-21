-ARJANTİN: 79 - KANADA: 64 ANKARA(A.A) - 21.08.2010 - EFes Pilsen World Cup 9'un açılış maçında Arjantin, Kanada'yı 79-64 yendi. Karşılaşmaya Arjantin Scola, Prigioni, Oberto, Delfino, Nocioni; Kanada ise Anderson, Brown, Famutimi, Kendall, Anthony ilk beşleriyle çıktılar. Skor açısından kısır başlayan karşılaşmanın ilk 2 dakikası karşılıklı top kayıplarıyla geçti. İlk 5 dakikada sayı üretmekte zorlanan ve ilk çeyreğin son 4 dakikasına 10-6 yenik giren Arjantin, ilk periyodu 20-16 geride tamamladı. İlk çeyrekte Kanada'da bençten gelen Shepherd ve Kendall, skora 6 sayılık katkıda bulundular. Arjantin 2. çeyreğe daha derli toplu başladı. Bu çeyreğin ilk 4 dakikasında rakibinin sadece 1 sayı atmasına izin veren Arjantin, bu sürede attığı 9 sayıyla 25-21 öne geçti. Kanada'nın biraz daha istekli oynamasıyla taraflar bu çeyreğin son 5 dakikasına 25-25 berabere girdi. Kanada savunmada da gayretli oynayarak, boyalı alandan sayı bulmaya çalışan Arjantinli oyuncuların sayı üretmesine izin vermedi ve ilk yarıyı 35-29 önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. çeyreğinin başında Arjantin, hücumda etkili olamamasına rağmen savunmada daha derli toplu oynayarak farkın açılmasını engelledi. 2. yarının ilk 5 dakikasından sonra hücumda da organize olan Güney Amerika ekibi, çeyreğin son 3 dakikasına girerken 48-45 öne geçti ve dengesi iyice bozulan rakibini mola almaya zorladı. Her iki takımın da sağlam savunma yapması neticesinde çeyreğin son kısmı skor açısından kısır geçti ve 3. çeyrek Arjantin'in 51-49 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta tüm oyuncularını deneyen Arjantin, son çeyreğin ilk 5 dakikasında hem hücumda hem de savunmada daha etkili göründü. Hücumda boyalı alandan dışarıya çıkarılan toplarla Delfino'nun elinden sayı bulan Arjantin, maçın son 3 dakikasına 68-60 önde girdi. Hücumdaki zenginliği artıran Arjantin, boyalı alanı da iyi kullanmasıyla maçın bitimine 1 dakika 47 saniye kala 73-62 ile farkı 11'e çıkarttı. Performansını devam ettiren Arjantin rahat oynadığı kalan kısımda da farkı iyice artırdı ve sahadan 79-64 galip ayrıldı. Arjantinli Delfino oynadığı oyun ve skora 26 sayılık katkısıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Kanada'da en skorer isim 13 sayıyla Shepherd oldu. Salon: Ankara Spor Salonu Hakemler: Engin Kennerman xxx, Halil Baldemir xxx, Yener Yılmaz xxx Arjantin: Scola xxx 12, Prigioni xx 5, Oberto xx 4, Delfino xxx 26, Nocioni xx 10, Juan Guttierrez xx 2, Jasen xx 5, Leonardo Guttierrez x, Cequeira x, Quinteros xx 4, Gonzalez xx 3, Kammerichs xx 8 Kanada: Anderson xx 7, Brown xx 12, Famutimi xx 3, Kendall x 5, Anthony xx 8, Doornekamp xx 5, Shepherd xxx 13, Kepkay x 2, Sacre x 2, Landry xx 7, Bell ?