-ARJANTİN: 74 - AVUSTRALYA: 72 KAYSERİ (A.A) - 29.08.2010 - Buğra Ersavaş bildiriyor - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (A) Grubu'nda Arjantin, Avustralya'yı 74-72 yendi. Karşılaşmaya, Avustralya hücumda çok etkili başladı. Gibson-Mills ikilisiyle 3 sayılık basketler bulan Avustralya, Ingles'in de skora katkısıyla 4. dakikaya 10-3 önde girdi. Rakibine oranla hücumda çok daha başarılı bir görüntü sergileyen Avustralya, Andersen'in boyalı alandan ürettiği sayılarla da 6. dakika içinde farkı 8 sayıya (13-5) çıkardı. Prigioni'nin 3 sayılık basketiyle aradaki farkın açılmasına izin vermeyen Arjantin, Newley'in sayılarına engel olamayınca, 7. dakika da 18-11 Avustralya lehine geçildi. Mills ile sayılar üretmeye devam eden rakibine Scola'nın skorer oyunuyla karşılık veren Arjantin, son dakikaya girilirken farkı 2 sayıya kadar (22-20) indirse de çeyrek 25-20 Avustralya üstünlüğüyle sona erdi. 2. periyodun ilk 3 dakikalık bölümünde, her iki takım da sayı atma başarısı gösteremedi. Delfino ile arka arkaya basketler bulan Arjantin, 14. dakikaya girilirken 25-25'lik skorla beraberliği yakaladı. Periyodun ilk basketini Ingles ile 15. dakika içinde bulan Avustralya, Andersen ve Ingles'in basketleriyle 7-2'lik seri bularak, 17. dakika içinde bir kez daha öne geçti: 32-27. Leonardo Gutierrez ile arka arkaya iki tane 3 sayılık basket bulan Arjantin, Mills'in dış atışlarına engel olamayınca, devre 39-33 Avustralya lehine sonuçlandı. Karşılıklı basketlerle başlayan 3. periyotta, Gibson ve Andersen ile basketler bulan Avustralya, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve 23. dakikaya 45-38 üstün girdi. Scola ile üst üste basketler üreten rakibine özellikle Ingles ile karşılık veren Avustralya, 26. dakikaya girilirken, farkı çift haneli sayılara taşıdı: (53-43). Boyalı alanda Leonardo Gutierrez-Scola ikilisiyle basketler bulan Arjantin, 28. dakika içinde farkı 4 sayıya kadar (53-49) indirdi. Gibson ile hücumdaki sıkıntısına son veren Avustralya, rakibinin farkı daha da kapatmasına izin vermedi ve çeyreği 56-52 önde bitirdi. Arjantin, son periyoda daha etkili başlayan taraf oldu. Sert savunmasıyla rakibine kolay sayı atma şansı tanımayan, hücumda ise Scola ile basketler bulan Arjantin, Leonardo Gutierrez ve Delfino'nun da skora katkısıyla 13-3'lük seri yakaladı ve 36. dakika geride kalırken 6 sayı farkla 65-59 öne geçti. Nielsen'in basketleriyle oyundan kopmamaya çalışan Avustralya, Mills ve Nielsen'in de sayılarıyla bitime 1.5 dakika kala farkı 1 sayıya (67-66) indirdi. Scola'nın sayıları sonrasında Avustralya, Mills ile 3 sayılık basket bulunca, son 50 saniyeye 69-69 berabere gerildi. Pricioni'nin 3 sayılık basketiyle rakibine karşılık veren Arjantin, Scola'nın da serbest atışlardan kazandırdığı sayılarla, bitime 8 saniye kala farkı 4 sayıya (74-70) çıkardı. Avustralya, Ingles ile bir basket bulurken, Arjantin, maçın bitmesine 4 saniye kala top kaybı yaptı. Ancak Avustralya, son hücumda sayı bulamayınca, Arjantin karşılaşmadan 74-72 galip ayrıldı. Salon: Kadir Has Hakemler: Juan Arteaga (İspanya) xx, Guerrino Cerebuch (İtalya) xx, Longsheng Qiao (Çin) xx Arjantin: Scola xxxx 31, Prigioni xxx 9, Delfino xx 7, Leonardo Gutierrez xxx 17, Jasen xx 4, Gonzalez x 2, Juan Gutierrez x, Quinteros x, Cequeira x 2, Kammerichs x 2 Avustralya: Mills xxx 21, Gibson xx 7, Ingles xxx 22, Andersen xx 7, Nielsen xx 10, Newley xx 5, Maric x, Martin x, Barlow x, Worthington x, Baynes x 1. periyot: 20-25 Devre: 39-33 (Avustralya lehine) 3. periyot: 52-56 Beş faulle çıkan: 38.28 Leonardo Gutierrez (Arjantin)