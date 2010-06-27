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Spor

ARJANTİN: 3 - MEKSİKA: 1

2010 Dünya Kupası 2. tur maçında Arjantin, Meksika'yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

27 Haziran 2010 03:00

T24 - 2010 Dünya Kupası 2. tur maçında Arjantin, Meksika'yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Nefesleri kesen mücadelede, Tevez'in ofsayttan attığı gol maça damga vurdu. Arjantin'in çeyrek finaldeli rakip ise İngiltere'yi yıkan Almanya.



Maça etkili başlayan ekip Meksika oldu. Henüz 7. dakikada Salcido'nun ceza sahası dışından çektiği şut üst direkte patlatı. 25. dakikada ceza sahası içinde ofsaytta bulunan Tevez, topu ağlara gönderdi ve hakem golü geçerli saydı. Pozisyondan sonra uzun süre tartışmalar yaşandı. Hakem Roberto Rosetti bir süre yardımcısıyla konuşmasına rağmen, kararından vazgeçmedi. İtalyan hakem, ayrıca Euro 2008'de Türkiye'nin Hırvatistan'ı penaltılarla elediği maçta Hırvat futbolcuları teselli etmiş ve uzun süre gündemden düşmemişti. Bu golden sonra şoka uğrayan Meksika, 2. golü de ağlarında gördü. 34. dakikada Osorio'nun hatasını affetmeyen Higuain, skoru 2-0'a taşıdı. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarı ise Arjantin'in üstünlüğü ile geçti. 52. dakikada Tevez, uzak mesafeden çok sert vurdu ve harika bir gol kaydetti 3-0. Bu golden sonra temponun düştüğü karşılaşmada Hernandez, şık bir golle farkı 2'ye indirse de sonuç değişmedi ve Arjantin çeyrek finale yükseldi.


ARJANTİN: 3 - MEKSİKA: 1

Stat: Soccer City

Hakemler: Roberto Rosetti (İtalya), Paolo Calcagno (İtalya), Stefano Ayroldi (İtalya)

Arjantin: Sergio Romero, Nicolas Otamendi, Martin Demichelis, Nicolas Burdisso, Gabriel Heinze, Javier Mascherano, Maxi Rodriguez (Dk.87 Javier Pastore), Angel Di Maria (Dk.79 Jonas Gutierrez), Lionel Messi, Carlos Tevez (Dk.69 Juan Veron), Gonzalo Higuain

Meksika: Oscar Perez, Efrain Juarez, Francisco Rodriguez, Rafael Marquez, Carlos Salcido, Ricardo Osorio, Andres Guardado (Dk.62 Guillermo Franco), Gerardo Torrado, Adolfo Bautista (Dk.46 Pablo Barrera), Giovani Dos Santos, Javier Hernandez

Goller: Dk.26 Tevez, Dk.33 Higuain, Dk.52 Tevez (Arjantin), Dk.71 Hernandez (Meksika)

Sarı Kart: Dk.28 Marquez (Meksika)


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