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Arızalı otomobili geri geri çeken sürücü şaşırttı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, caddede, otomobilin, başka bir otomobili geri geri çektiğini görenler şaşırdı

25 Haziran 2018 16:41

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, caddede, otomobilin, başka bir otomobili geri geri çektiğini görenler şaşırdı.
Kent merkezinde, sanayi sitesi içerisinde 58 NY 504 plakalı otomobil sürücüsü, arıza nedeniyle yolda kalan 58 DE 903 plakalı otomobili sanayiye götürmek için ön kısmından halat bağladı. Ardından otomobili yolda geri vitese takarak çekmeye başladı. Trafikte kafa kafaya biri iter, diğeri çeker görüntüde ilerleyen otomobilleri görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Çevre yolu kenarından Ata Sanayisi\'ne giden otomobiller meraklı bakışlar arasında gözden kayboldu.

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