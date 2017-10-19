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Arızalanan tekneyle sürüklenen 71 kaçağı Sahil Güvenlik kurtardı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - EGE Denizi'nde makine arızası yüzünden sürüklenen teknedeki 21'i çocuk, 71 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne getirildi

19 Ekim 2017 23:55

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - EGE Denizi\'nde makine arızası yüzünden sürüklenen teknedeki 21\'i çocuk, 71 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Muğla\'nın Fethiye İlçesi\'ne getirildi.
Yasadışı yollardan Yunanistan\'a gitmeye çalışan 21\'i çocuk 71 kaçağın bulunduğu tekne, Rodos Adası\'nın 17 deniz mili güneyinde makine arızası yaptı. Olumsuz hava koşullarının de etkisiyle sürüklenen teknedeki kaçaklar, Sahil güvenlik ekiplerince fark edilerek kurtarıldı. Teknedeki 65\'i Pakistan, 3\'ü Hindistan, 2\'si Nepal ve 1\'i Bangladeş uyruklu 71 kaçak ile insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 1\'i kadın, 2 Türk sahil güvenlik botuna alınarak Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na getirildi.
Kaçaklar sağlık kontrolü için Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

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