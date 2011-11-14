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Arızalanan gemi yeniden seyre çıktı ÇANAKKALE (A.A)

14 Kasım 2011 14:44

-Arızalanan gemi yeniden seyre çıktı ÇANAKKALE (A.A) - 14.11.2011 - Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan Türk bandıralı ''Erdoğan Şenkaya'' adlı kuru yük gemisindeki arıza, personel tarafından giderildi. Kilye koyu önlerinde demirletilen gemi, arızasının giderilmesinin ardından Ege Denizi'ne doğru seyre çıktı. Gemiye güvenlik amacıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ''Söndüren 6'' adlı römorkör eşlik ediyor. Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan, İskenderun Limanı'na gittiği bildirilen 66 metre boyundaki, bin 239 grostonluk kuru yük gemisinin makineleri, Nara Burnu önlerinde arızalanmıştı.

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