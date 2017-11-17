Arıza için gittiği köyde akıma kapılan işçi öldü

VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'da özel bir elektrik dağıtım şirketi çalışanı İbrahim Ünal (31), arıza için gittiği köyde yüksek gerilim hattında akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Özel bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan İbrahim Ünal, ekip arkadaşları ile birlikte Ortabük köyündeki elektrik arızasını gidermeye gitti. Ünal, yüksek gerilim hattında akıma kapıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Ünal, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İbrahim Ünal\'ın cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi\'ne morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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