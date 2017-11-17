T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arıza için gittiği köyde akıma kapılan işçi öldü

VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'da özel bir elektrik dağıtım şirketi çalışanı İbrahim Ünal (31), arıza için gittiği köyde yüksek gerilim hattında akıma kapılarak yaşamını yitirdi

17 Kasım 2017 14:43

VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'da özel bir elektrik dağıtım şirketi çalışanı İbrahim Ünal (31), arıza için gittiği köyde yüksek gerilim hattında akıma kapılarak yaşamını yitirdi. 
Olay, Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Özel bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan İbrahim Ünal, ekip arkadaşları ile birlikte Ortabük köyündeki elektrik arızasını gidermeye gitti. Ünal, yüksek gerilim hattında akıma kapıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Ünal, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İbrahim Ünal\'ın cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi\'ne morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VEZİRKÖPRÜ Samsun DHA SAMSUNVezirköprüOrtabükOlayVezirköprü Devlet HastanesiOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24