Arıtman Gül’e tazminatı AİHM’e götürüyor

Arıtman, Gül'ün, "annesinin etnik kökeniyle ilgili gerçek dışı beyanlarda bulunarak, kamusal konumundan kaynaklanan, büyük sorumluluk ve titizlikle yerine getirdiği devlet adamlığı kimliğini kamuoyunda karaladığı" gerekçesiyle açtığı davada, kendisinden 1 TL manevi tazminat kazanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bu davanın, "yargının siyasallaştığının bir örneğini daha oluşturduğunu" öne süren Arıtman, taraflardan biri cumhurbaşkanıysa davanın; deliller, gerekçeler, içtihatlar, hukuki gerçekler ne olursa olsun daima cumhurbaşkanı lehine sonuçlanacağını gösterdiğini savundu.Arıtman, artık Türkiye'de birine "Ermeni" demenin hakaret olduğunun, mahkeme kararıyla tescil edildiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:"Bu çok büyük bir yanlışlıktır, üzüntü vericidir. Uluslararası platformda bir skandala neden olacaktır. Cumhurbaşkanı ve hakimin birlikte, ülkemizi böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmaları ve Ermeni vatandaşlarımızı rencide etmeleri çok büyük bir haksızlıktır. AİHM kararları, bu kararın tam tersidir. Anayasamızın 90. maddesi gereğince AİHM kararları yerel mahkemelerce içtihat olarak kabul edilecektir. AİHM kararlarına, içtihatlarına aykırı olan bu kararı derhal AİHM'e götürerek, dava açacağım.Devletin hangi üst makamında olursa olsun ülkem, milletim ve devletim aleyhine söylem ve eylemleri olanları eleştirmeye devam edeceğim. Hiçbir mahkeme ve tazminat kararı beni yıldıramayacaktır."