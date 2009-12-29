Aristokrat aileye tarikat tuzağı

İşlerini bıraktılar

Fransız bir aristokrat aileyi kandırıp 9 yıl maddi ve manevi olarak sömüren “tarikat gurusu” Thierry Tilly’nin tutuklanmasıyla ailenin başından geçen inanılmaz olaylar ortaya çıktı.Geçen 21 Ekim’de Zürih’te tutuklanan ve Fransa’ya iade edilen Thierry Tilly, 300 yıldır Fransa’nın güneybatısındaki şatolarında yaşayan De Vedrines ailesinin üyelerini zorla alıkoymak, işkence yapmak, istismar etmek ve dolandırmakla suçlanıyor.Kendisini tarikat lideri olarak tanıtan Tilly, De Vedrines ailesinin üyelerini de kendilerinin Ortaçağ’dan kalma “Dünya Dengesi” tarikatına ait olduklarına ve insanlığı “şeytandan” korumakla görevlendirildiklerine inandırdı. Yaşları 24-96 arasında değişen aile üyeleri, yalanlarına inandıkları Tilly’ye 5 milyon euro kaptırdı. Tilly’nin aileye yaptıkları bununla sınırlı kalmadı. Ailenin 8 üyesi 2006’da Fransa’dan ayrılıp gurunun telkiniyle İngiltere’nin Oxford kentine taşındı ve el emeği gerektiren işlerde çalışıp kazançlarının yüzde 90’ını Tilly’ye verdi.Tilly’nin telkiniyle Oxford’a taşınanlardan Christine De Verdines, geçen ilkbaharda kaçmayı başararak Fransa’ya döndü ve polise karanlık bir odaya kapatıldığını, dövüldüğünü anlattı. Christine De Verdines, Tapınak Şövalyeleri’ne ait bir kayıp hazinenin yerini “hatırlaması” için bu muameleye maruz kaldığını söyledi. De Verdines’in ifadesiyle harekete geçen polis Tilly’yi ekim ayında Zürih’te tutukladı.Fransa’da jinekologken mesleğini terk edip Oxford’da bahçıvanlık yapan Charles-Henri De Vedrines ve bir başka aile mensubu Fransa’ya döndü. İkisi de gurudan davacı olmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Ancak ailenin diğer 6 bireyi maruz kaldıkları sahtekârlığı anlasalar da, İngiltere’de kalacaklarını belirtiyor. 45 yaşındaki Tilly ise müebbet hapse çarptırılabilir.