Arınç'tan yeni kayıt açıklaması: Allah onların bin kere belasını versin

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, internette yayınlanan Suriye hakkındaki ses kaydıyla ilgili olarak "Her şeye tahammül edebiliriz ve düşünebiliriz, bekleyebiliriz ama bir insan eğer bunu devletini batırmak, milli güvenliği zaafa uğratmak, bizi bir başka ülkeyle savaşa sokmak amacıyla yapmışsa Allah onların bin kere belasını versin" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, güvenlik toplantısının illegal dinlenmesine ilişkin, "Bugün yapılan alçaklık, devletimizle ilgilidir, Türkiye'nin geleceği ile bekası ile ilgilidir. Ben tabii iyi ki bugün Ankara'ya uğramışım. Üzerimize düşen yasal yetkileri kullandık. Maalesef nereden indirildiği belli olmayan, telefonların dinlenmesi suretiyle değil, ortam dinlenmesi suretiyle Dışişleri Bakanlığında, Dışişleri Bakanımızın ve askeri yetkililerin katıldığı bir toplantı maalesef deşifre ediliyor" dedi.

Arınç, güvenlik toplantısının illegal dinlenmesine ilişkin, "Bir kısım yerlerinde montajlar da var ama geneli itibarıyla Suriye, Türkiye, bölgemizde yapılacak olan operasyonlar, Türkiye'nin karşılaştığı güvenlik sorunlarının konuşulduğu bir toplantının alan dinlemesi suretiyle hemen hemen 15 dakikalık bir ses kaydı yayınlandı. Her şeye tahammül edebiliriz ve düşünebiliriz, bekleyebiliriz ama bir insan eğer bunu devletini batırmak, milli güvenliği zaafa uğratmak, bizi bir başka ülkeyle savaşa sokmak amacıyla yapmışsa Allah onların bin kere belasını versin" dedi.