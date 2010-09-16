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ARINÇ'TAN SOYSAL'A MANEVİ TAZMİNAT ANKARA (A.A) 

16 Eylül 2010 18:41

-ARINÇ'TAN SOYSAL'A MANEVİ TAZMİNAT ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç aleyhinde açtığı davada 6 bin TL manevi tazminat kazandı. Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına Soysal'ın avukatı Ünal Demirtaş ile Arınç'ın avukatı Yakup Erikel katıldı. Avukat Demirtaş, ''Arınç'ın müvekkili Soysal'a hakaret ettiğini'' iddia ederek, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Avukat Erikel ise herhangi bir hakaret kastının söz konusu olmadığını ileri sürerek, davanın reddini istedi. Yargıç Erdal Sümbül, davayı kısmen kabul ederek, Arınç'ın Soysal'a, yasal faiziyle birlikte 6 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Arınç'ın avukatı Yakup Erikel, davanın ardından yaptığı açıklamada, kararı Yargıtayda temyiz edeceklerini söyledi. Davanın dilekçesinde, 2 Şubat 2010 tarihinde, TBMM'deki gensoru görüşmeleri sırasında, Çetin Soysal'ın açıklamalarının ardından tansiyonun yükselmesi üzerine genel kurula ara verildiği, daha sonra Bülent Arınç'ın Meclis Başkan Vekili Güldal Mumcu'nun odasına giderek Soysal ile ilgili ''hakaret'' içerikli sözler sarf ettiği iddia edilmişti. Dilekçede, Soysal'ın ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' öne sürülen Arınç'tan yasal faiziyle birlikte 20 bin TL manevi tazminat talep edilmişti.

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