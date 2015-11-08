Arınç'tan "Paralel yapıya aracılık etti" iddiasına yanıt: Şahsımı hedefleyen amaçlar

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen 'Paralel Devlet Yapılanması' iddianamesinde Gülen iddianamesinde Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik hakkındaki “Paralele aracı oldular” iddiasına Arınç, “bir polisin kanaatiyle kendisini hedefleyen amaçlar olduğu” yanıtını verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen Fethullah Gülen/Paralel Devlet Yapılanması iddianamesinde AKP’nin önde gelen iki ismi Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik hakkındaki “Paralele aracı oldular” iddiası tartışmaya yol açtı. Sözcü'nün gündeme getirdiği haberde bir polis memurunun kurye notunda Arınç ve Çelik’in paralel yapının önemli isimlerinden AKP İzmir Milletvekili İlhan İşbilen’i bir yere davet ettikleri belirtiliyor. Kurye notunda görüşme şöyle anlatılıyor:

“İlhan İşbilen’i, Hüseyin Çelik ve Bülent Arınç’ın bir yere davet ettiği, cemaatin MİT, Emniyet ve Yargı yapılanmasına devletin bazı kurumları tarafından çalışma yapıldığını, Ömer Çelik, Efkan Ala ve Beşir Atalay’ın hükümet nezdinde çok yetkili oldukları, hükümet içerisindeki cemaat yapılanmasının etkisizleştirileceği, cemaatin adamı olan Mehmet Aydın’ın etkisizleştirilerek vitrin haline getirileceği, bu konularla ilgili M.K’ye (cemaatin hükümetten sorumlu abisi) talimatların iletildiği, hükümet ile ilgili bir çalışma olduğu bunun da (ek 3’te) detaylandırdığı açıklanmaktadır."

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün ulaştığı Bülent Arınç, iddiaya sert tepki gösterdi. Arınç şunları söyledi: “Ben iddianameyi okumadım. Ama gazetedeki haberden okuduğum kadarıyla ortaya konulan iddialar da temelsiz, içeriksiz ve yalan yanlış. Haberden görebildiğim kadarıyla bir polis memurunun kanaatleriyle hakkımızda iddialar ortaya konuluyor. Bir polis memurunun kanaatiyle şahsımız hedef alınıyor. Bu iddianın arkasında şahsımıza yönelik amaçlar olduğu ortada.

3’lü görüşmedik

Ben sayın Çelik’le birlikte sayın İşbilen’le üçlü bir görüşme hiçbir zaman yapmadım. Dolayısıyla aracılık iddiasının tek dayanağı görülen 3’lü görüşme çökmüş oluyor. Sayın Çelik de beni aradı. O da 3’lü bir görüşmemiz olmadığını açıklayacak. Ben Sayın İşbilen’i çok yakından, çok eskilerden ta 1970’lerden beri tanırım. İzmir’den tanırım. 2011’de bizden milletvekili oldu. Hem kulislerde hem de ailece de yakından görüştüğüm bir isimdir. 17-25 Aralık sürecine kadar çok yakından görüştük. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra hiç görüşmedik.”

Algı operasyonu Arınç Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Gazetedeki haber, tamamı yoruma dayalı, kaynağı meçhul, iddianamede ne yazdığını bilmediğim, beni ve sayın Çelik’i itibarsızlaştırmaya yönelik çok basit bir algı operasyonudur” dedi. Çelik de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddia için “hayal ürünü” ifadesini kullandı. İddianameyi görmediğini belirten Çelik, “Ancak bu ve benzeri gayretler iyi niyetli olmayan bir operasyonun parçalarıdır” dedi