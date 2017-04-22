Arınç'tan 'Hayır' mesajlı, "AK Parti'ye nasıl zarar verilir?" paylaşımı

Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasına giden süreçte "sessiz kalmak" ile suçlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç sosyal medya hesabında gazeteci Fehmi Koru, Star yazarı Sibel Eraslan ve Yeni Şafak yazarları Kemal Öztürk ile İsmail Kılıçarslan'ın yazılarını paylaştı.

Odağında iktidara yakınlığıyla bilinen bazı gazeteci ve yazarların AKP'ye zarar verdiği görüşünün yer aldığı yazılar için Arınç, "Okumanızı tavsiye ediyorum" dedi. Arınç'ın paylaşımlarının arasında Koru'nun "Abdullah Gül ve Bülent Arınç 'hayır' oyu kullandılarsa, eleştiriliyorlar ya, bence sessiz kaldıkları için şükredilmeli" ifadesinin de yer alması, dikkati çekti.

Arınç'ın takipçilerine "önerdiği" yazıların bazı bölümleri şöyle:

Fehmi Koru: Abdullah Gül ve Bülent Arınç'ın sessiz kalması nimet

"En doğru siyasi davranış tarzı, hayati konularda kararlar alınırken, en geniş istişare mekanizmasını çalıştırmak ve yine de ikna olmamışları cepheye sürmemektir. Bizde ise, artık günlük politikadan uzak ve istişare mekanizması içerisinde de bulunmayan kişilerin bile, içlerine sindirmiş-sindirmemiş olmalarına aldırmadan, cephede yer alması bekleniyor. O insanların sessiz kalmalarının bir ‘nimet’ olduğunun düşünülmemesi bana ilginç geliyor"

Fehmi Koru: Arınç için 'Gönlümüzde yeri yok' demiş bir AKP'li; Manisa bu yüzden kaybedilmiş olmasın?

Kemal Öztürk: AK Parti'ye nasıl zarar verilir?

"Düşünsenize, muhafazakar insanların paralarıyla kurulmuş gazetelerde, parayla yazıp, dindar insanları düşmanlaştırıyorlar. Dindar insanların kurduğu televizyonlarda, yine dindar insanları, 'kripto, FETÖ'cü, hain, satılmış, Kraliçe'nin adamı, Amerika'nın adamı' diye suçluyorlar. Cesur değil, cüretkarlar. Hiçbir şey umurlarında değil. Kimse de bunlara “sen kimin adına konuşuyorsun, sus” demiyor"

Yeni Şafak yazarı: AK Parti'nin imaj kaybı bu dil yüzünden oldu, aynı FETÖ'cü taktiği!

İsmail Kılıçarslan: İslamcıları AK Parti'den tasfiye etmeye gücünüz yetmez

"Gücünüzün yetmeyeceğini bile bile bizi tasfiye etmek istiyor olabilirsiniz. Fakat Türkiye İslamcılığı tarihini biraz olsun çalışmanızı salık veririm bunu denemeden önce. Duraksar, tökezler, zayıflar, fakat her seferinde yöntemini ve formunu değiştirerek; idealini hiç değiştirmeksizin yürümenin, yola devam etmenin bir yolunu bulur İslamcılar"

Yeni Şafak yazarı: İslamcıları AK Parti'den tasfiye etmeye sizin gücünüz yetmez, manyağız lan biz!

Sibel Eraslan: Her lafına idam, kodes, vatan hıyanetiyle başlayan troller...

"Kim bunlar ve yeni dönemde olmaması gerekenler:

Mesela son iki günde ortaya atılan eyalet sistemi laflarını çıkartanlar, sağda solda hızını alamayıp eski Türkiye’yi yıkıyoruz, devrim yapıyoruz diye caka satarken özellikle kadın seçmenleri korkutan şovmenler, her lafına idam, kodes, vatan hıyanetiyle başlayan troller ve maalesef kibirden taş keseceğini düşündüğüm vekiller, kapıları rugan pabuçlarının uçlarıyla tekmeleyen bürokratlar, fotoğrafa girebilmek için birbirine dirsek atan örtülü mebuslar, sürekli insan azarlayan devlet destekli STK’lar, kültür ve sanattan bir türlü ellerini çekmeyen ihaleciler, çantacılar, her yanı zebellah gibi gökdelenlerle kuşatan müteahhitler, demokratik bir rejimin demokratik imkanlarıyla kurulmuş bir partiyi asrı saadetin devamı olarak sunabilen anakronik şaşkınlar, televizyon kanallarını parsellemiş ve toplumsal hiçbir inandırıcılığı da karşılığı da olmayan uğursuzlar, birbirini sevmeyen ve birbirine güvenmeyen teşkilatlar, dava arkadaşlığı denen ruhu hayatta tatmamış olanlar… "

Star yazarı: Yeni dönemde AKP'de olmaması gereken kişiler...