Arınç'tan Evren'in ifadeye çağrılmasına yorum: İdam etmekten daha güzel

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 12 Eylül darbecilerinin ifadeye çağırılmasını değerlendirdi. Bu durumun 'idam etmekten daha güzel' olduğunu söyleyen Arınç, işin bu noktada bittiğini söyledi.







Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın 12 Eylül darbesiyle ilgili soruşturmada ifadeye çağırılmalarını değerlendirdi.

Arınç, ''Bugün, cumhurbaşkanlığı yapmış, Milli Güvenlik Konseyi'nin başında bulunmuş bir insan ve konseyin hayatta kalan üyelerine 'gelin bakalım siz bu darbeyi niçin yaptınız, nasıl yaptınız?' diye bir soru soruluyorsa inanın bunları idam etmekten daha güzeldir'' dedi.

Arınç'ın gündemindeki diğer konular ise muhalefetin bazı milletvekili adayları, Kılıçdaroğlu'nun genel af söylemi ve anayasa değişikliğiydi.







Bugün TV'de konuşan Bülent Arınç'a, 12 Eylül darbesi ile hesaplaşılması açısından Kenan Evren'in ifadesinin alınacak olması soruldu.

26 maddelik Anayasa değişikliği ile darbecileri koruyan maddenin ortadan kaldırılmasının, CHP'nin itirazına rağmen yüzde 58'le gerçekleştiğini belirten Arınç, "O günden bu yana sayın Kılıçdaroğlu herkesi güldürecek laf ediyor; 'Bunlar mı hesap soracaklar 12 Eylül'den? Dava mı açılacak? Hangi mahkeme buna bakacak?' Kitleleri bununla avuttular.' Ama millet bunu söyleyenlere güldü ve yüzde 58 oy verdi.

Dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanlığı yapmış, Milli Güvenlik Konseyi'nin başında bulunmuş bir insan ve Konseyin hayatta kayan üyelerine 'Gelin bakalım siz bu darbeyi niçin yaptınız, nasıl yaptınız? diye bir soru soruluyorsa inanın bunları idam etmekten daha güzeldir. Yaşlarına bakarak aradan bu kadar zaman geçmişken verilecek ceza noktasında değilim. Artık darbecilerin Türkiye'de sorguya çekilebileceğini görmek insanların gözünün açık gitmemesi demektir'' şeklinde konuştu.



'İş bu noktada bitmiştir'

Arınç, ''Bir, Anayasadan bunu kazıdık, artık geçici maddeler yok. İkincisi 'gel bakalım' diye sorguya çekiyoruz. Birisinin ömrü vefa etmedi ama diğerleri herhalde savcının karşısında ya da savcılığa giderek onların bulunduğu yerde ifadelerini alacaklardır. Bence iş bu noktada bitmiştir. Önemli olan da budur'' dedi.





'Tutuklu olmasalardaı aday olmazlardı'

Başbakan Yardımcısı Arınç, Türkiye'deki tutukluluk sürelerinin uzun olmasını eleştirdiği açıklamalarında, CHP ve MHP'den aday olan 3 isme değindi.

''İddia ediyorum; Mehmet Haberal tutuklu olmasaydı, Mustafa Balbay tutuklu olmasaydı, Engin Alan tutuklu olmasaydı bugün aday olmazlardı. Onların aday olmasına ve yarın bir gün parlamentoya girecek olmasına tutukluluk hallerinin devamı etkili olmuştur" diyen Arınç, "Ben şimdi onların yerindeyim; iki senedir tutukluluğum devam ediyor hatta üç sene olmuş, dört sene olmuş. 'Kardeşim çıkacak gibi de değilim ben burada mı çürüyeceğim?' diyor.

Haberal'ın CHP'den aday olacağına binde bir ihtimal verir miydiniz? Ben tanıdığım kadarıyla vermem. Ama baktı ki oradan ancak milletvekili olmak mümkün, babası da öyle söylemiş ya da söyletilmiş onlar da koymuşlar. Rahmetli babası varsa onu kastetmiyorum Ankara'daki babasını kastediyorum. Bunlar gazetelerde çok yazıldı. Sadece onun için değil başkaları için de sayın Demirel'in aracı olduğunu herkes söylüyor. CHP'nin içindekiler de dahil'' ifadelerini kullandı.



'CHP yüzde 30'u geçerse...'

Ana muhalefet partisinin şüphesiz CHP olacağını dile getiren Arınç, ''Ama bu Gürsel Tekin'in anketlerine benzemez. Bir puan önündeyiz AK Partinin derseniz, buna kargalar da güler'' diye konuştu.

Arınç, Deniz Baykal'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle CHP'de yeni bir rüzgar yakalandığı, partinin yüzde 30'ları geçebileceğinin belirtildiği dile getirilerek, ''Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 30'u geçebileceğini düşünüyor musunuz?'' şeklindeki soruya, ''Yüzde 30'u geçeceğini düşünmüyorum. Altındaki rakamı söylemem. Yüzde 30'u geçmez. Eğer o yüzde 30'u geçerse AK Parti yüzde 60'ı geçer'' yanıtını verdi.





Genel af konusu



Arınç, Kılıçdaroğlu'nun daha önce Batman'da genel aftan bahsettiğini belirterek, ''Genel af konusu terörle mücadelenin zaafa uğramasına yol açar açmaz, o tarafında değilim. Ama terör örgütünün tasfiyesi veya silah bırakması konusunda tartışılacak bir konu mu derseniz, tartışılacak bir konu derim.



Çünkü, işin içinde olan bir insan olarak söylüyorum. Kandil boşaltılacaksa, veya Kandile çıkışlar teşvik edici noktada geriletecekse o insanların bir genel af beklentisi olabilir. Çok tehlikeli bir konu, çok tehlikeli bir konu..." şeklinde konuştu.





Yerel yönetimlere özerklik



Kılıçdaroğlu'nun Hakkari'deki konuşmasında yerel yönetimlerde özekliği kaldıracağına dair bir konuşma yaptığını da dile getiren Arınç, eleştirilince özerklikten bahsetmediğini, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini kastettiğini söylediğini belirtti.





'CHP'den yararlanmak isteriz'



Arınç, ''12 Haziran'dan sonra önümüze ne getirecekleri konusunda çok emin değilim. Ama ben ümit ediyorum ki Türkiye'de yeni Anayasa yaparken de TBMM'de yeni yasama çalışmaları yapılırken de toplumsal barışı yeniden tesis etmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerilerinden yararlanmak bizim için çok önemli. Buna dikkat etmemiz lazım'' dedi.





