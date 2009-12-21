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Arınç'tan Emine Ayna'ya 'yaratık' benzetmesi

İzmir'de partililere konuşan Bülent Arınç, Emine Ayna´yı kastederek, "Çok garip bir yaratık allah akıl fikir versin"dedi

21 Aralık 2009 02:00

T24 - İzmir´de partililere konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kapatılan DTP´li Emine Ayna´yı kastederek, ``Çok garip bir yaratık allah akıl fikir versin'' dedi.


Arınç dün (pazar) akşam Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi´nde partililer ile bir araya geldi. Burada açılımla ilgili değerlendirmeler yapan Bülent Arınç, ``Şöyle bir noktaya geldik: İki muhalefet partisi bize karşı. DTP'de o noktaya geldi sonunda. Biz bu işlere karşıyız. Hatta bir kadıncağız var içlerinde -hanımefendilerden özür dileyerek söylüyorum- kahkahalar atarak `açılım bitti' dedi. Çok garip bir yaratık, Allah akıl fikir versin. Sonra daha yetmedi, İmralı´dan haber geldi, `Ben de bu açılıma karşıyım sokak hareketlerini başlatın.' O karşı, bu karşı da onlar nasıl bir araya geldiler ben ona hayret ediyorum. Şimdi karşımızda kimler var; o var, bu var, onlarla hiçbir zaman bir arada olmadığını düşündüğümüz başkaları da var. Bu tarafta biz kaldık, onlar karşımızda bir cephe meydana getirdiler'' dedi



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