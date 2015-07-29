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Arınç'tan CHP'li Şafak Pavey'e: Çok hasis davrandınız; hem olağanüstü toplanıyoruz...

Meclis'teki olağanüstü toplantıda Bülent Arınç ile CHP'li Şafak Pavey arasında ek süre gerginliği yaşandı

29 Temmuz 2015 18:47

CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı üzerine CHP'li Meclis Başkanvekili Şafak Pavey'in başkanlığında toplandı. Toplantıda hükümet adına konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, konuşma süresi dolunca Şafak Pavey'den ek süre istedi. İki dakika ek süre veren Pavey'e sinirlenen Arınç, "Çok hasis* davrandınız; hem olağanüstü toplandık, hem de Öcalan'ı konuşuyoruz..." diye tepki gösterdi.

Şafak Pavey oturumu açış konuşmasından şunları söyledi:

"Burada yaratacağımız her asabiyet sokağa şiddet teşviki olarak dönebiliyor. Bu vatan hırslarımızdan çok daha değerli. Bizler varlıklarımızlar bir şey katmak için Meclis'teyiz. Siyaset şiddet bizi her zamankinden çok daha acil göreve çağırıyor.  Ortak hafızamızı takip etsek düzlüğe çıkabileceğimize inanıyorum. Değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyor gündeme geçiyorum."

Hükümet adına kürsüye çıkan Arınç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Öncelikle CHP Grubuna verdikleri olağanüstü toplanma tekliflerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Son günlerde kalplerimizi kanatan acı olayların,. Soruşturmaların devam ettiği bir zamanda ve hükümetin terörle mücadele yaptığı süreçte konuyla ilgili görüşme zaruret olmuştu. Bunu CHP yerine getirdi. Komisyon kurulabilir korumayabilir bunlar sizlerin değerli oylarınızla belli olacaktır.

2009'dan itibaren ete kemiğe bürünen çözüm sürecinin bundan sonra devam edip etmeyeceğiyle ilgili de konuşmak istiyorum.  

Öncelikle CHP Grubuna verdikleri olağanüstü toplanma tekliflerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Son günlerde kalplerimizi kanatan acı olayların,. Soruşturmaların devam ettiği bir zamanda ve hükümetin terörle mücadele yaptığı süreçte konuyla ilgili görüşme zaruret olmuştu. Bunu CHP yerine getirdi. Komisyon kurulabilir korumayabilir bunlar sizlerin değerli oylarınızla belli olacaktır.

Son günlerde yaşanan olayları hepimiz acı ile karşıladık ve tepkimizi verdik.  Ayrıntılarını biraz sonra vereceğim şiddet olayları kapsamında ülkemizde bir üzüntünün hakim olduğunu söyleyebilirim. Memleketini seven herkes üzüntülü ve tepkilidir. Meclis olarak bunu görüşmek hepimizin göreviydi.

Bu günkü konumuz ülkemizde giderek artan terör olaylarını nedeni araştırmak ve engellemek için meclis komisyonunun kurulmasını içeriyor. 

Bu konuda iki rapor vardır. İnsan hakları inceleme komisyonunun hazırladığı bir rapordur. Bu Şubat 2013’tedir.  Yine aynı dönemde Kasım 2013 tarihli meclis araştırma raporumuz var.   

Bunun ayında geçtiğimiz dönemde 10 Temmuz 2014 tarihli terörün sona erdirilmesi maddeli kanun hazırlanmış ve resmi gazete yayınlanmıştır.

 

2 dakika polemiği

 

Konuşma süresi biten Arınç: Sayın Başkan ek süre verecek misiniz, diğer konuşmacılara da verilmek üzere diye sordu…

Şafak Pavey, “Bugün olağanüstü toplandık. Konuşmanızı bitirmek üzere 2 dakika veriyorum. Diğer konuşmacılara verilecektir” cevabı üzerine Arınç “Madem olağanüstü toplandık çok hasis davrandın. 2 dakika” dedi.

*Cimri

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