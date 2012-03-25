Arınç'tan Bursa'nın yerel gazetesine: Bana çakılmaz arkadaş, ayağını denk al

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bursa’da Muhtarlar Birliği Dernekleri Federasyonu üyeleriyle biraraya geldi. Hazırlanan yeni Köy Kanunu Taslağı ile ilgili bilgiler veren Arınç, "Ben de emekli olursam herhalde bir köyde muhtarlığa aday olabilirim. Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor. Şu 4+4+4’ü çıkaralım, arkasından 2B’yi çıkaralım, sıra Köy Kanunu’na gelsin inşallah. Bunların hepsine kavuşalım" dedi. Bursa'da yayın yapan yerel bir gazetenin 22 Nisan'da yapılacak AKP Bursa İl Kongresi haberine tepki gösteren Arınç, "Bana çakılmaz arkadaş! Ayağını denk al. 22 Nisan’dan sonra seninle daha rahat konuşuruz" dedi.

Merkez Yıldırım İlçesi’ndeki Yunus Emre Sosyal Tesisleri’nde muhtarlarla bir araya gelen Bülent Arınç, taslağı hazırlanan ve yakın zamanda kanunlaşması planlanan Köy Kanunu ile ilgili bilgiler verdi. Yeni kanunla birlikte muhtarların görev ve yetkilerinin genişleyeceğini ve köylere yapılan yatırımların artacağını anlatan Arınç, "Geçmişten bu yana çok zor şartlar altında ve hatta külfet olarak bu işe bakıldı. Çok eskiden hatırlarım, köyde muhtarlık yapacak insan bulunmazdı. Aday olunmazdı. Çünkü hiçbir talep yerine getirilmezdi. Sonradan işler düzelmeye başladı. En azından son 10 yıldır ülkemizdeki istikrarlı yönetim, muhtarların da bir şahsiyet kazanmasına ve onların artık başları dik gezen insanlar haline gelmelerini sağladı" diye konuştu.

442 Sayılı Köy Kanunu’nun çok eskidiğini ve günün şartlarında ihtiyaçlara cevap veremediğini dile getiren Arınç, şunları söyledi:

"Bu kanun artık yetersiz kalıyor. Güncel, çağdaş olması ve yeni talepleri karşılaması lazım. 1924 yılına kadar dayanan 442 sayılı kanunun değiştirilmesi ve güncellenmesi artık bir ihtiyaç haline geldi. Tasarının içinde köy kuruluşları görev ve yetkilerinin yeniden tanımlanması, köy gelirleri, köy bütçeleri ve bütçelerin uygulanması, muhtarlık maaşı gibi konular düzenlenecek. Artık ihtiyar heyeti yerine meclis tabirini koymak düşüncesi var. Maşallah muhtarların o kadar görevleri var ki adeta bir bakan gibi. Maşallah bundan sonra köylerimiz, yıllık ya da kısmi zamanlarda sözleşmeyle mimar, mühendis, işçi bile çalıştırabilecek. Ben de emekli olursam herhalde bir köyde muhtarlığa aday olabilirim. Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor. Şu 4+4+4’ü çıkaralım, arkasından 2B’yi çıkaralım, sıra köy kanununa gelsin inşallah. Bunların hepsine kavuşalım."



"Sanırım, yaz saati uygulaması bundan sonra kalıcı olacak"



Konuşmasında yaz saati uygulamasına da değinen Arınç, "Bir kanun teklifi olacak eğer kabul edilirse. Bundan sonra yaz saati uygulaması değişmeden devam edecek. Bununla ilgili bazı teknik çalışmalar var. 6 ayda bir ’ileri al geri al’dan belki de kurtulmuş olacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız konunun üzerinde çalışıyor. Sanırım bugün başlayan yaz saati uygulaması eğer kanunu değiştirirsek, bundan sonra kalıcı olacak, hayırlısıyla" diye konuştu.



"Bana çakılmaz arkadaş"



Bursa’da bir yerel gazetenin 22 Nisan’da yapılacak Ak Parti il kongresiyle ilgili haberine tepki gösteren Arınç, "Bana çakılmaz arkadaş" dedi. Bülent Arınç, şunları söyledi:

"Bursamızda münteşir bir gazete kocaman böyle patlak gibi gözlerle başlık atmış bugün. İçinden geçeni yazmış. 'Başbakan kongreye gelmiyor' demiş. Ayıp denen bir şey var. Biz siyasetçiyiz arkadaşlar. Bu kongre yapılır. Başbakanımız, Allah izin ve imkanı verirse kongreye gelir. Diyelim ki gelemedi. Ben gelirim. Diyelim ki ben gelemedim. Bu kongre yapılır. Sen ne demek istiyorsun arkadaş? İçindekini böyle başlığa çıkarman ayıp oluyor Senin içinden geçeni ben biliyorum. Çünkü sen eski günlerin özlemi içindesin. Sen istiyorsun ki Bursa’da eskiden bazı yanlışlıklar yapılmıştı ’Ah ne de güzel olmuştu. Nerden çıktı bu adam şimdi? Doğru düzgün kongre yapmaya çalışıyor’ diye bana çakmaya çalışıyorsun. Bana çakılmaz arkadaş! Ayağını denk al. 22 Nisan’dan sonra seninle daha rahat konuşuruz."

Arınç toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in babası Yaşar Çelik’i evinde ziyaret etti.