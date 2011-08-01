Arınç'tan Burkay'a twitter'dan 'Hoş geldin' mesajı

T24- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, şair ve siyaset adamı Kemal Burkay'ı yurt dışında yaşamaya mahkum eden yoksayma, reddetme, inkar ve baskı politikaları ile düşünce önündeki yasakların artık geçmişte kaldığını belirterek, İsveç'ten Türkiye'ye dönen Burkay'a ''Hoş geldin'' dedi.





Arınç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında, Burkay'ın dönüşüyle ilgili şunları paylaştı:

''Arkadaşlar, 31 yıldır yurt dışında memleket hasreti ile yaşayan Kemal Burkay ülkemize döndü. İyi de yaptı. Kendisine 'hoş geldin' diyorum. Burkay'ı yurt dışında yaşamaya mahkum eden yoksayma, reddetme, inkar ve baskı politikaları, düşünce önündeki yasaklar artık geçmişte kaldı. Ülkemiz bugün demokrasi çıtasını her geçen gün biraz daha yukarılara taşımaktadır. Düşüncenin önündeki engeller bir bir kaldırılmaktadır. Şimdi bizim büyük şair, bu ülkenin yetiştirdiği en önemli aydınlardan biri olan Kemal Burkay'dan beklentimiz bu güzel ülkenin güzel insanları arasındaki kardeş kavgasının sona ermesi için bir aydın sorumluluğu ile çaba göstermesidir. Vatandan, kardeşten, arkadaştan, dosttan ayrı kalmanın en büyük ızdırabını kendisi çekmiştir ve bu acıyı en iyi o bilmektedir. Bundan dolayı onun sözlerine ve yaklaşım tarzına ihtiyacımız olacaktır. Bu duygular ile bir kez daha, büyük şair, ülkene, köyüne, dostlarının arasına, evine hoş geldin.''

