Arınç'tan 'Birkaç Mehmet şehit oldu' sözlerine açıklama

Hüseyin Aygün'ün PKK tarafından kaçırılmasını vahim bir olay olarak değerlendiren Başbakan Yardımcısı Arınç, Hüseyin Çelik'in ''Birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis'i toplamayız'' sözlerine de açıklık getirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleşen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Hükümet Sözcüsü Arınç, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in Bakanlar Kurulu'nda bakanlıklarının rutin çalışmalarıyla ilgili sunum yaptıklarını belirterek, toplantıda Suriye'den Türkiye'ye sığınanların durumları, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un İstanbul temasları, Suriye tarafından düşürülen uçakla ilgili son gelişmeler ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Myanmar ziyaretinin ele alındığını söyledi.

'Birkaç Mehmet şehit oldu diye...' sözleri

Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in bir televizyon kanalında söylediği ‘Birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis'i toplamayız’ şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

''Bu konu Bakanlar Kurulu gündemine gelmedi ama ben Sayın Hüseyin Çelik’le görüştüm. Hüseyin Çelik Bey’in konuşmasının tamamını aldığınız zaman böyle yanlış bir anlam çıkartmak mümkün değildir. Sözlerinden şehitlerimizi ve yakınlarını küçük düşürücü bir anlam çıkartılamaz.''

CHP milletvekili Aygün'ün kaçırılması

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasının da Bakanlar Kurulu'nda öncelikle olarak görüşüldüğünü anlatan Arınç, hükümet olarak bu olaydan büyük üzüntü duyduklarını bildirdi.

Arınç, “Bu, gerçekten çok çirkin ve terörün hangi boyuta ulaşacağını göstermesi bakımından fevkalade vahim bir durumdur. Bir milletvekilimizin, seçilmiş, halkın reyleriyle parlamentoya gelmiş bir arkadaşımızın bir akşam özgürlüğünden mahrum edilmesi, amacı ne olursa şu ana kadar serbest bırakılmaması fevkalade vahimdir, çirkindir, bunu şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Hükümet olarak bir milletvekilinin böyle bir muameleye maruz kalmasından büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan Arınç, olayla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı'nın kurula bilgi sunduklarını söyledi.

Arınç, olayın en yakın görgü tanıklarından bir muhabirin anlattıkları ile Tunceli Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilerin örtüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

“İki kişi silahlı olarak Tunceli Ovacık'ta gündüz seçim çalışması yapan, seçmenlerini ziyaret eden milletvekilimizin akşam saatlerinde dönerken uğradığı muamele artık herkes tarafından bilinmektedir. İkisi, yani danışman ve muhabir serbest bırakılmış ama sayın milletvekilimiz teröristler tarafından birkaç günlüğüne alıkonulacağı, hatta ifade doğruysa misafir edileceği şeklindeki davranışma alınıp götürülmüştür. Olay bütün imkanlarımızla takip edilmektedir, araştırılmaktadır ve sayın milletvekilimizin en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağı ümidiyle de bu çalışmalar her an Sayın Başbakanımız tarafından ciddiyetle takip edilmektedir.

'Yapılacak tek şey can güvenliğini tehlikye atmamaktır'

Teröristlere karşı bir eylem, bir harekat yapılabilmesinin gündemde olduğunu vurgulayan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak burada yapılacak olan tek şey milletvekilimizin can güvenliğini tehlikeye atmamaktadır. Dolayısıyla bir eylem, bir harekat bir aksiyon yerine milletvekilimizin en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması amaçlanmaktadır. Bu konudaki hassasiyetimizin ben dikkatle takip edileceği umudundayım. Esasen örgütün öncelikle bunu üstlendiğini ve birkaç gün sonra da serbest bırakılacağını söylediğini örgüte yakın kaynakların ifade ettiğini sizlerde biliyorsunuz. Biz de ümit ediyoruz ki birkaç gün içerisinde veya en kısa süre içerisinde sayın milletvekilimiz özgürlüğüne kavuşacak ve teröristlerin elinden bir şekilde kurtulmuş olacaktır.

Şunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz, bugüne kadar AK Partili il ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, AK Partili olmayan, kamu görevlisi olan pek çok insanımız ki içlerinde bir kaymakam adayının, öğretmenlerin, bir kaç arkadaşımızın daha bulunduğunu biliyorsunuz. Aynı amaçlarla kaçırılmıştı. Maalesef Şırnak'taki il başkan yardımcımız siyasi çalışmaları sebebiyle evinin önünde şehit edilmiştir. Pek çok vatandaşımızın, yurttaşımızın örgüt tarafından bazen haraç almak adına, bazen siyasi propaganda yapmak amacıyla, bazen de korku ve dehşet salmak, bölgede etkinliğini pekiştirmek amacıyla bu tür olaylara bizzat dahil olduğunu biliyoruz. Bu tür olayların örgüt tarafından işlendiğini biliyoruz.

Ancak bir milletvekilimizin, yani bir parlamenterin bu şekilde kaçırılmış olması elbette üzerinde durulacak bir konudur. Hem olayı kınıyoruz hem de arkadaşımızın biran önce aramıza kavuşmasını diliyoruz. Biran önce de bu tür olayların kesinlikle sonlandırılması için bütün çalışmalarımızı yaptığımızı ve tedbirleri aldığımızı ifade etmek istiyorum.”

Arınç, Aygün'ün kaçırılmasından duyduğu üzüntüyü tekrarlayarak, “Öncelikle eşine ve ailesine, CHP camiasına, Tunceli halkına ve bütün milletimize, bütün parlamentomuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çünkü onun şahsında aynı zamanda TBMM'ye, millet iradesinin tecelli ettiği yere karşı da bir eylem yapılmış olmaktadır” dedi.