Arınç'tan BDP yorumu: Gözümüz yolda değildi

T24

BDP'nin Meclis çalışmalarına katılma kararı

Yeni Anayasa

Bursa'da AS TV'nin sorularını cevaplandıran Arınç, hükümet olarak bugünlerde en çok üzüldükleri, üzerinde konuştukları konunun terör olduğunu, milletin de acısını, duygularını, hissiyatını dile getirdiğini söyledi.Son günlerde terörün çirkin yüzünün bir kez daha görmüş olduklarını belirten Arınç, şunları söyledi:''Terör, son günlerde bir yoğunluk kazandı. Maalesef asker-polis derken sivil insanlara, kadınlara, çocuklara, masum, sokakta yürüyen, arabada seyahat eden varlıklarımıza yöneldi. Bu fevkalade üzüntü verici. Şüphesiz üzüntümüz büyüktür. Ölenler bizim insanımızdır, Allah onlara rahmet etsin. Yapanlar konusunda da tabii bir kısmının failleri takip ediliyor, bir kısmıyla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Biz bu işin üstünden geleceğiz. Terör muvaffak olamayacak. Buna kesinlikle inanıyoruz. Bu yapılanlar belki onların son çırpınışları. Çünkü milletimizin topyekun nefretini kazanan, lanetini kazanan çirkin eylemler. Bunların devam etmesi mümkün değil. Bunların cezasız kalması da mümkün değil.''Arınç, BDP'li milletvekillerinin, TBMM çalışmalarına katılma kararı aldığının hatırlatılması üzerine Arınç, ''Evet bugün açıkladılar. Doğrusu gözümüz yolda 'ne gün gelecekler' diye bir beklenti içinde değildik'' değerlendirmesinde bulundu.BDP'li milletvekillerinin milletten vekalet emanetini aldığını anımsatan Arınç, şöyle devam etti:''Milletimiz onlara oy verdi, onları parlamentoya milletvekili olarak seçti. Milletvekili olarak seçilen bir insanın faaliyet alanı parlamentodur; şüphesiz yasama faaliyetleri orada olduğu için. Sözleri, eylemleri, davranışları, kullandıkları oylar, dokunulmazlık altında korunmuştur. Dolayısıyla bir milletvekili temsil ettiği kitle adına parlamentoda yasama faaliyetini yapmalıdır.Bugüne kadar ileri sürdükleri gerekçelerin hiçbiri haklı değildi. Sonunda kamuoyunun tepkisiyle de kendi seçmenlerinin de tepkisiyle parlamentoya gelme kararı aldılar. Bizce de uygun, beklenen, doğru bir karardı. Umarım bundan sonra, geldikten sonraki çalışmaları ve faaliyetleri, ülkemiz yararına milletimiz yararına olur.''''Yeni anayasa ile ilgili çalışmalara'' da değinen Arınç, AK Parti Genel Sekreterliğinin, MHP ve CHP genel sekreterliklerine yazı yazarak, 1 Ekim'den sonra yeni anayasa çalışmalarının başlatılması konusunda düşüncelerini açıklamalarını istediğini belirtti.Bülent Arınç, yeni anayasa ile ilgili görüşmelerin ilkinin bugün MHP ile yapıldığını vurgulayarak, ''MHP ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini biliyorum. Umarım CHP de alımlı olumlu davranışı gösterecektir. Bu AK Parti'nin parti kimliği ile yaptığı çalışmadır ama TBMM'de yeni anayasa çalışmaları Sayın Başkan veya Başkanvekili'nin yönetiminde isteyen partilerden eşit sayıda milletvekilinin katılımıyla yürütülecek. Umarım yeni yasama dönemi Türkiye'nin yeni anayasasına kavuşacağı yasama dönemi olacak'' diye konuştu.