Arınç'tan Başbuğ'un GATA açıklamasına ilginç yorum

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un, GATA olayına ilişkin 'Keşke yaşanmasaydı'' yorumunu değerlendirdi. Atalay, "Genelkurmay Başkanımız, o konuda makul iyi bir açıklama yapıyor" derken; Arınç, "Keşke olmasaydı mı? Böyle bir program var televizyonlarda. Hangisi o" ifadelerini kullandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, parti genel merkezine gelişlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Demokratik Açılım Süreci" kapsamında insan hakları ve kolluk gözetim mekanizması ile ilgili yasaların önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu gündemine getirileceğini bildirdi.





İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, "Genelkurmay Başkanımız, o konuda makul iyi bir açıklama yapıyor" dedi.





Atalay, basın mensuplarının, "EMASYA'nın yerine gelebilecek bir yasa değişikliği söz konusu mu?" demesi üzerine, "EMASYA biliyorsunuz sadece terör veya belli toplumsal hareketler olduğunda valilerimizin izleyeceği yolu, güvenlik güçlerinden nasıl, hangi durumda yardım isteyeceği gibi konuları düzenleyen protokoldü. Zaten o konuya açıp bakılırsa ilgili kanunda çok açık düzenliyor. Ben dün de ifade ettim. Genelkurmay Başkanımızla görüştük çalıştık o konuları.





Yeni bir düzenlemeye de gerek yok. O kanununun mevcut mevzuatın hükümleri gayet açık ve yeterli" dedi. Bakan Atalay, gazetecilerin "iç tehdit ile ilgili bir çalışma söz konusu mu?" sorusu üzerine, "O bununla ilgili değil. O ayrı bir konu" yanıtını verdi. Atalay, "Mahmur kampının yeniden düzenlenmesi söz konusuydu demokratik açılım çalışmaları çerçevesinde nedir son durum?" sorusu üzerine, "Biliyorsunuz iki gün önce Irak'tan büyük bir grup geldi. ABD'nin Irak' taki komutanı ve yanındaki heyet, ABD'nin büyükelçisi de katıldı. Büyük bir heyetle görüşmeler oldu. Bütün bu konuları görüştük. Irak topraklarından özellikle Kuzey ırak'tan Türkiye'ye yönelen terör tehdidiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. O konularda uygulamalar oldukça göreceksiniz. Önceden çok ileri açıklamalar yapmıyoruz" yanıtını verdi. Beşir Atalay, "süreç hızlanacak mı?" sorusuna, "Demokratik açılım süreci bütün boyutlarıyla yürüyor arkadaşlar. Tasarılarımızı gönderdik. Biliyorsunuz insan haklarıyla ilgili olanı, kolluk gözetim mekanizması ile ilgili olanı sanıyorum önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Ayrımcılıkla mücadele konusundaki düzenlememizi de kurumların görüşüne gönderdik. Sanıyorum iki hafta içinde onu da Bakanlar Kurulu'na sunarız" karşılığını verdi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da basın mensuplarının, "GATA ile ilgili Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaların nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Gazete haberlerini çok okumadım doğrusu" dedi. Arınç, gazetecilerin, "Genelkurmay Başkanı 'keşke olmasaydı' demiş?" ifadesi üzerine, "Keşke olmasaydı mı? Böyle bir program var televizyonlarda. Hangisi o" yanıtını verdi. Arınç, bir televizyon muhabirinin "Bizim kanalda" demesi üzerine "Doğrusu ben çok bilmiyorum, bana izin verin çıkarken bildiklerim olursa söyleyeyim" dedi. Bülent Arınç, "Nur Serter ve Necla Arat'ın size yönelik tepkileri var?" denilmesi üzerine de "Hanımefendilere şunu söyleyeyim; Sayın Baykal Cübbeli Ahmet Hoca'yı aradı ve 'geçmiş olsun' dedi" karşılığını verdi.





Sanatçılarla toplantı





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de, demokratik açılımla ilgili olarak sanatçılarla yapılacak toplantının ne zaman gerçekleşeceği sorusunu, "İlki 20 Şubatta yapılacak. Sayın Başbakan'ın Dolmabahçe Sarayı bitişiğindeki ofisinin müştemilatında yapılacak ve brunch olarak gerçekleşecek. Birinci seansta ses sanatçılarını davet ediyoruz. Sonra sinema sanatçıları ve sahne sanatçılarını davet edeceğiz. Daha sonrada yazarları davet edeceğiz. Üç seans halinde devam edecek. Her oturumda 50-60 kişi bu toplantılara katılacak. Aktüel ülke meseleleri konuşulacak, sohbet edilecek ve sanatçılar varsa kendi problemlerini Sayın Başbakan'la paylaşacaklar" diye yanıtladı. Hüseyin Çelik, "Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın GATA'ya alınmaması konusundaki açıklamalarının" sorulması üzerine, "Elbette memnuniyet verici. Netice itibariyle olmuş, bitmiş bir şeyi geri getirmek mümkün değil ama bundan nedamet duyulması, bunun olmamasını temenni etmek iyi bir gelişmedir.





Hem demokrasimiz açısından hem insan hakları açısından iyi bir gelişmedir. Doğrusunu isterseniz bunu çok olumlu buluyorum" dedi.