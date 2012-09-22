Arınç'tan Balyoz yorumu: Hiçbirimiz 'ne iyi oldu' diyecek değiliz

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Balyoz'' davasıyla ilgili, "Gürsel Tekin'in beni eleştiren bir sözünü okudum. Güya ben, 'Çok mutlu oldum' demişim. Bu hilaf-ı hakikattir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından Hillside Su Otel'de düzenlenen ''Yılın Basın Ödülleri'' töreni öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Balyoz" planı davasında mahkemenin son 2 yıldır bu davaya odaklandığını belirten Arınç, şöyle konuştu:

''Hiçbirimiz insani olarak, 'Oh oldu, ne iyi oldu' demek durumunda değiliz. Yargı kararları beğenilir, beğenilmez, eleştirilir, eleştirilmez, ama daha ilk kademesindeyiz, başlangıcındayız. Daha sonra mutlaka Yargıtay aşaması olacak, temyizden de geçecektir.''

'Sayın Tekin'e yakıştıramadım. Dolduruşa gelmiş'

Davanın sonucuna ilişkin yaptığı açıklamaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in basında yer alan ifadelerini eleştiren Başbakan Yardımcısı Arınç, şöyle konuştu:

''Biraz önce kupürleri karıştırırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in beni eleştiren bir sözünü okudum. Güya ben, 'Çok mutlu oldum' şeklinde bir cümle sarf etmişim. Bu hilaf-ı hakikattir. Bu çok yanlıştır. Böyle bir karar karşısında 'Çok mutlu oldum' kelimesini sarf etmedim. Böyle bir düşünceyi ifade etmek, en azından insani olmaz, yanlış olur. Herkesin üzüntü duyduğu bir yerde bunu söylemek için insanın Gürsel Tekin olması lazım. Ben böyle söylemedim, aksine şunu söyledim: Bugüne kadar verdiğim bütün beyanatlarda ben tutukluluk sürelerinin uzunluğundan şikayet ediyorum.

Doğrusu sayın Tekin'e ben de yakıştıramadım. Dolduruşa gelmiş. Ben 'Çok mutlu oldum' şeklinde bir cümleyi sarf etmedim, sarf etmem. Siyasi hayatımda bunun bir örneği de yoktur.''