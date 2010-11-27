Arınç'tan 'askeri mahkeme hukuki karar veremez' mesajı

T24- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, açığa alınan 3 generalin Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurusunu eleştirdi. Arınç, "komutanların kendilerinden daha ast rütbede olan hakimlere karşı dava açmasını ve o hakimlerin bu komutanlar hakkında hukuka tam uygunluk içinde karar vereceklerini kamuoyunun takdirlerine sunuyorum" açıklamasıyla askeri mahkemeye şüpheyle baktığı mesajını verdi.







Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının ortak organizasyonuyla düzenlenen, "Kültür Başkentinde Haber Ajansları Buluşması"nın açılışından ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bülent Arınç, "Açığa alınan 3 generalin Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurduğunun anımsatılması" üzerine şunları söyledi:

"DGM içerisinde askeri hakimin bulunmasına rıza göstermeyen AİHM ve bunu aynen olumlu kabul eden TBMM varken, komutanların kendilerinden daha ast rütbede olan hakimlere karşı dava açmasını ve o hakimlerin bu komutanlar hakkında hukuka tam uygunluk içinde karar verip veremeyeceklerini kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. Böyle bir karar her zaman tartışmalı olacaktır. Tümgeneral emredecek daha düşük rütbedeki askeri hakim bunun dışında bir karar verebilecek.



"Mümkündür ama Türkiye’deki yaşadığımız şartlar içerisinde o hakimlerin işlerinin çok zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden belki bu olaylar ileride yapılacak bir Anayasa değişikliğinde yargı birliğine gidişte Türkiye’nin çok ciddi davranması gerektiğini ve bu konuda parlamentoya önemli görevler düştüğünü de bize gösteriyor. Türkiye’de meydana gelen her olay, gerçek bir hukuk devletine giderken bizim önümüzü açıyor."

MİLLİ SAVUNMA BAKANI: KONU YARGIDA



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İzmir’de, Küçükçiğli Cemevini ziyaretinin ardından basın mensuplarının çeşitli sorularını cevaplandırdı. Genelkurmay Başkanlığının olayları kronolojik sırayla açıkladığını belirten Gönül, "Bence fevkalade isabetli oldu. Bize ayrı ayrı soracağınız şeylerde, topluca cevabını bulmuş oldunuz" dedi.

Bir gazetecinin, "Genelkurmay’ın 3 generali terfi ettirme, hükümetin ise bunları emekli etme çabası içinde olduğunu" ifade ederek, bununla ilgili görüşünü sorması üzerine Bakan Gönül, şöyle dedi: "926 sayılı kanunun 65. maddesinde bakana verilmiş yetki, 2 bakan tarafından kullanılmıştır. Süreç böyle gerekmiştir. Böyle yapılmıştır.

"Şimdi bunu çok fazla irdelemek, düşünün ki, çok önemli 3 kamu görevlisinden bahsediyoruz, onların şahsi haklarından bahsediyoruz, personel meselesinden bahsediyoruz. Böyle detaya girmek, insanların bir şekilde rencide olmasına sebebiyet verir. Onun için bu konuda daha fazla konuşmayalım. Genelkurmay fevkalade güzel bir açıklama yapmıştır. Şimdi konu yargıdadır, bekleyelim."

Bir gazetecinin, 3 generalin görevden alınmasını CHP’nin "sivil darbe" olarak nitelendirdiğini hatırlatması üzerine Gönül, "Takdir basınındır, takdir kamuoyunundur" diye konuştu.

Bakan Gönül, Aliağa’da cenaze törenine katılacağı Piyade Er Murat Coşkun’un şehit olmasında ihmal olduğu yönünde iddialar bulunduğunun sorulması üzerine, ihmalle ilgili tahkikatın açıldığını ifade etti.