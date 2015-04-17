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Arınç'tan 'Abdullah Gül'le parti kuracak' iddiasına yanıt

'Benim siyasi çizgim Milli Selamet, Refah ve Fazilet olarak devam etti...'

17 Nisan 2015 16:18

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "11.'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le birlikte yeni parti kuracaklar" iddiasına "Biz İdris Naim Şahin değiliz, Emine Ülker Tarhan değiliz, kendi kendine parti kurup sonra o partiden ayrılan biri değiliz" yanıtını verdi.

Arınç, Bursa'da köşe yazarlarıyla kahvaltıda buluştu. Kahvaltıda açıklamalarda bulunan Arınç, ''Abdullah Gül'le yeni parti kuracaklar'' iddiasının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

''İnternette dolaşırsanız bu saçmalıklara çok yerde rastlarsınız ama gerçek hayatta bunların bizim için kullanılması mümkün değil. Şu açıdan söylüyorum, biz belli bir dava için siyaset yaptık. Günübirlik parti kuranlardan değiliz. Benim siyasi çizgim Milli Selamet, Refah ve Fazilet olarak devam etti. Fazilet Partisi kapatılınca biz Ak Parti’yi kurduk. Fazilet Partisi’nin bir kısmı Saadet Partisi’ne gitti. Eğer Fazilet Partisi kapatılmasaydı ben AK Parti’de olur muydum, orası ayrı konu. Biz AK Parti’yi kurduk bu parti bizim her şeyimiz. İnancımız ve geleceğimiz orada. Biz İdris Naim Şahin değiliz, Emine Ülker Tarhan değiliz, kendi kendine parti kurup sonra o partiden ayrılan biri değiliz. Biz AK Parti’nin başarısı için çalışacağız.''

 

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