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Arınç'tan 4/B'li sözleşmelilere kadro müjdesi

Şimşek'in açıkladığı sözleşmeli memurların kadroya alınmasına ilişkin düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

04 Haziran 2011 03:00


T24- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı sözleşmeli memurların kadroya alınmasına ilişkin düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Müjdeyi Twitter'dan duyuran Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "4/B'li arkadasların kadroya alınması ile ilgili KHK az önce resmi gazetenin bugünkü mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüge girdi" dedi.

47B personeli; maaşların döner sermayeden ödendiği ve 657 sayılı kanunun 4 B bendine göre istihdam edilen personeldir. Memurlar için öngörülen maddi imkanlardan yararlanırlar ama tayin edilmezler. Sadece becayiş ile yer değiştirebilirler.

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