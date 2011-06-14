-ARINÇ'TAN "ANAYASA" ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'de milletvekili genel seçimiyle darbe devrinin sona erdiğini vurguladı. İngiliz Guardian gazetesi dün, Arınç'ın seçimden bir gün sonra kaleme aldığı yazısına yer verdi. Arınç, "Yeni Türkiye'ye Görev Emri" başlığı taşıyan yazısında, "Bu tarihi oylama bizim ileri demokrasiler kulübüne katılmaya hazır olduğumuzu gösteriyor" dedi. 12 Haziran seçiminin, 1946'da çok partili sisteme geçilmesinin ardından ilk kez bir siyasi partinin peş peşe 3 defa, her seferinde oylarını daha da artırarak seçim kazanması nedeniyle Türk demokrasi tarihi açısından özel bir öneme sahip olduğunu ifade eden Arınç, şunları kaydetti: "Bu, Türkiye'de demokrasi ve demokratik kurumların tam anlamıyla yerleştiğini gösteriyor." Yazısında, 1960'tan başlayarak Türkiye'de yapılan 3 darbenin ülkedeki temel hak ve özgürlükler üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Arınç, şöyle devam etti: "Türkiye şimdi darbe devrini geride bırakmıştır. Dünyadaki ileri demokrasilerin standartlarına ulaşabilmek için, darbe yanlısı, demokrasi ve çoğulcu yönetimi tam olarak benimsememiş güçlerle mücadeleye devam edeceğiz. AK Parti'nin bu alandaki cesur, kararlı yönetimi Türk halkının tam desteğini almıştır." Seçimlerin ardından AK Parti'nin başlıca önceliğinin yeni anayasa ve tüm vatandaşların hak ve özgürlükleri için mümkün olan en geniş mutabakatı sağlamak olduğunu vurgulayan Arınç, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, iş dünyasını, baroları ve uzmanları bu sürece dahil olmaya çağırdı. Yazısında, hükümete basın özgürlüğü konusunda yöneltilen eleştirileri "haksız, temelsiz" olarak niteleyen Arınç, "Ergenekon" ve "Balyoz" davaları nedeniyle gözaltına alınan gazetecilerin görevlerini yaptıkları için değil, dava soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıklarını kaydetti. Bu nedenle hükümetin muhalif sesleri bastırmaya çalıştığı yönündeki eleştirilerin "hakikati çarpıtmak" olduğunu savunan Arınç, "Ancak biz bu davaların uzun gözaltı sürelerini gerekli kılmış olmasından dolayı üzgünüz ve mahkemelerin hızlı sonuçlandırılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Arınç, yazısının sonunda şöyle dedi: "Halkın 3. kez görev vermesiyle zindeleşen AK Parti, her türlü işbirliğine ve uzlaşmaya açıktır. Dinleri, dilleri ve etnik kimlikleri ne olursa olsun, tüm vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini garanti altına alan, modern, sivil ve katılımcı bir anayasa, yeni Türkiye için en önemli adım olacaktır ve bu, kanun ve demokrasi dışı örgütler ve faaliyetler devrini sona erdirecektir. Türk halkı ve dünyaya, yeni anayasanın, yeni dönemde Türkiye'yi tam anlamıyla işlevini yerine getiren bir demokrasiye götüreceği sözünü veriyoruz."