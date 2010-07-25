-ARINÇ: MEŞRU HER ALANDA MÜCADELE VERECEĞİZ İSKEÇE (A.A) - 25.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''hükümetin, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın sorunlarının çözümü için meşru her alanda mücadele vereceğini'' söyledi. Batı Trakya'da Dostluk Eşitlik ve Barış (DEB) partisinin kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 15. yılı anma törenlerine katılmak üzere Gümülcine'ye gelen Arınç, programının ikinci gününde İskeçe bölgesini ziyaret etti. İskeçe'de, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ve İskeçe Türk Birliği'ni ziyaret ettikten sonra gittiği Şahin köyünde binlerce soydaş tarafından ''Türkiye, Türkiye'', ''En büyük Türkiye'' ve ''Kahrolsun PKK'' şeklindeki sloganlar ve tekbirlerle kurban kesilerek karşılanan Arınç, bu karşılamadan ''büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu'' ifade etti. Arınç, köy meydanında bir evin balkonundan yaptığı konuşmada, ''Herkes bana 'sert' diyor ama ben yufka yürekli bir adamım. Ağladığım belli olmasın diye bakın gözlük taktım. Arkadaşlarım gördükleri ilgiden ağlamak istediklerini söylüyorlar. Ben kendimi zor tutuyorum. Burada tarihimiz canlanıyor. Burada ecdadımızı görüyoruz. Bu sevginize karşılık vermek mümkün değil'' dedi. Konuşmasında Türk-Yunan ilişkileri çerçevesinde azınlık konusuna değinen Arınç, ''Batı Trakya Türk toplumunun durumunun geçmişe oranla bugün daha iyi bir noktada bulunduğunu ve gelecekte daha iyi olacağına inandığını' söyledi. Arınç şöyle konuştu: ''Bakınız, Yunanistan'ın en zor durumunda Başbakanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan Atina'ya gelerek görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin sonunda 22 anlaşma imzalandı. Yüksek düzeyde işbirliği yapma kararı alındı. Başladığımız noktayla bugün geldiğimiz nokta arasında çok olumlu bir yerdeyiz. İki hükümet el sıkışırsa güzel işler yaparsa ve birbirine yardımcı ve destek olursa hem iki ülke bundan fayda görecek hem de Batı Trakya'daki Müslüman Türk Azınlığımız arzu ettiği hakların tamamına kavuşacak.'' -'HUKUK İÇİNDE SORUNLAR ÇÖZÜLECEK''- Devlet Bakanı Arınç, ''Yasal hak arama mücadelesinde Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığı'nın yanında olacağını'' da belirterek şunları söyledi: ''Türkiye bu konuda arkanızdadır, yanınızdadır, sizinle birliktedir. Sizi unutmadık. Biz size hep güvendik, siz de bize güvendiniz. Allah bizi sizden, sizi bizden ve birbirinizden ayırmasın. Hukuk içerisinde diplomasi içerisinde sorunlarımız çözülecektir. Bunun mücadelesini vereceğiz. Hem hükümetler arasında hem Avrupa Birliği içerisinde ve hem de gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ve daha nerede bir imkan görürsek kapısını çalacağız, hakkımızı isteyeceğiz. Bazı sıkıntılarınız olabilir ancak bunlar çözülecek. Ama unutmayın ki bugün gelinen nokta, eskiye göre daha iyi bir nokta. Yarın daha iyi olacak buna emin olun ve güvenin. Hiç yeise düşmeyin. Geçen zaman bizim lehimizedir. Gelecek, Hak'ka inananlarındır. İyi, doğru ve güzelde yürüyenlerindir.'' Arınç, daha sonra Şahin köyündeki Karacaahmet Camisi'nde köy halkıyla birlikte kıldığı öğle namazının ardından Şahinli kadınların hazırladığı yemeği yedi. Devlet Bakanı Arınç ve beraberindeki heyet daha sonra karayoluyla Türkiye'ye döndü.