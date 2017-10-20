Arınç'ın o sözü yine gündem oldu: Biri koltuğundan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa, kesinlikle altını kirletmiştir

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kendisi için “Gezi olaylarından sonra Bülent Arınç’ı başbakan yapacaklardı” diyen ve istifa iddialarıyla gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e yanıt verdi. Arınç, Gökçek’in “bir sıkıntısı olduğunu ve hedef şaşırtmak istediğini” söylerken “Bir Hint atasözü der ki ‘Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa, kesinlikle altını kirletmiştir’” ifadelerini kullandı. Attığı bu tweet'i aylarca önce Twitter adresinde sabitlyen Arınç'ın sözleri yeniden gündem oldu.

Arınç ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilgili ifadenin, "bazı basın yayın organlarında sanki bugün paylaşılmış gibi gösterildiğini" belirterek "bahse konu tweetin ne zaman kaldırılacağını biz tayin ederiz" dedi.

Gökçek, TGRT kanalında konuk olduğu bir programda “İlk defa söylüyorum bunu, yarın da manşet olacak her yerde” derken, “Recep Tayyip Erdoğan Gezi olaylarında yurt dışından geldiği zaman düşürülmüş ve bitmiş olacaktı. Partinin içinde FETÖ’cü milletvekilleri hazırdı ve bir FETÖ’cünün lafıdır, Hüseyin Gülerce’nin bizzat kendisine söylenmiştir, ‘Bülent Arınç Başbakan olacaktı.’ O tarihte hazırlanmış ve bitmişti. Bülent Arınç, şimdi buna ‘evet’ der, ‘hayır’ der onu bilemem ama ben bundan yüzde yüz eminim. AK Parti iktidarına yeni bir şekil vereceklerdi. Bu uluslararası bir operasyon, Recep Tayyip Erdoğan’ı uzaklaştırma operasyonu” ifadelerini kullanmıştı.

Arınç, Gökçek’e Twitter üzerinden şu sözlerle yanıt vermişti:

Melih Gökçek, uzun bir aradan sonra ahlak dışı bir yalana ve iftiraya başvurdu.

Belli ki bir sıkıntısı var ve hedef şaşırtmak istiyor.

Bir Hint Atasözünde denir ki: "EĞER BİRİLERİ OTURDUĞU KOLTUKTAN KALKMAKTA SIKINTI YAŞIYORSA KESİNLİKLE ALTINI KİRLETMİŞTİR.”

Melih Gökçek'in hezeyanlarını bu açıdan değerlendirmek ve ciddiye almamak gerek. Artık siyasetin komedi unsuru olmuştur. Gülüp geçin...

İ.Melih Gökçek "Devam edebildiğin kadar et" mantığını her sahada uygulayıp; yalana,iftiraya, çirkefliğe de devam edebildiği kadar ediyor.

Ülkemizin; ÜÇ HARFLİ belediye başkanının komikliklerinden ve üstündeki okların hedefini şaşırtma çabalarından daha önemli meseleleri var.