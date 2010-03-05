Arınç'ın makam aracı kaza yaptı

T24 -

Olay, Eskişehir Yolu Dışişleri Bakanlığı önünde meydana geldi.AKP Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı sonrası Bülent Arınç'ın 06 BA 1724 plakalı makam aracı hareket etti.Bu sırada yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyeti kaybedilen koruma aracı ters döndü. Arınç'ın makam aracı ters dönen koruma otomobiline çaptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Başbakan Yardımcısı Arınç'ın kazanın ardından olay yerinden başka bir otomobille ayrıldığı kaydedildi.Kaza sonrasında Arınç'ın korumalarının makam aracının plakalarını söktüğü görüldü. Koruma aracının plakası poşetle kapatıldı. Arınç'ın bir koruması kazanın bir anda meydana geldiğini ve kimseye bir şey olmadığını söyledi.Arınç'ın aracı kaza raporu tutulduktan sonra çekiciyle Dışişleri önünden kaldırıldı.