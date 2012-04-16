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Arınç'ın 28 Şubat yorumu: Dava açılsın, tavrımızı belli ederiz

Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı

16 Nisan 2012 23:02

 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, ''28 Şubat süreciyle ilgili iddianın ne olduğunu, delillerin nelerden ibaret olduğunu, kimlerin sanık olduğunu etraflıca belki değerlendirerek hem bireysel olarak hem de Bakanlar Kurulu olarak bu konuda nasıl bir davranış içerisinde olacağımızı ancak o zaman görebiliriz'' dedi.
 
Bakanlar Kurulu toplantısında 28 Şubat soruşturmasının değerlendirilip değerlendirilmediğinin sorulması üzerine Arınç, toplantıda bu konunun görüşülmediğini söyledi.
 
Yargı sürecinin geçen hafta başladığını, aramalar ve gözaltıların ardından tutuklananlar ve serbest bırakılanlar olduğunu hatırlatan Arınç, şöyle konuştu:
 
''Bu bir yargı süreci, yargı sürecinin de başlangıcı. Dolayısıyla bir soruşturmadan bahsedebiliriz. Bu soruşturmanın kapsamı genişler mi, bu yargının işi. İddianame ne zaman tanzim edilir, bu da yargının işi. Belki bizim konumumuzu iddianame tanzim edildikten sonra yani davanın açılışını müteakip değerlendirmemiz daha uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü önceki davayı esas alırsak, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle ilgili olarak, davanın başlamasına bir kaç gün kala Bakanlar Kurulumuz davaya müdahil olmanın doğru olacağına karar vermişti. Şimdi 28 Şubat süreciyle ilgili iddianın ne olduğunu, delillerin nelerden ibaret olduğunu, kimlerin sanık olduğunu etraflıca belki değerlendirerek hem bireysel olarak hem de Bakanlar Kurulu olarak bu konuda nasıl bir davranış içerisinde olacağımızı ancak o zaman görebiliriz.''

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