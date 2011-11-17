Arınç'ı protesto eden gençler yaka paça gözaltına alındı!

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Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Isparta Valiliği'ndeki ziyaretin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kampüsüne geçti.SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Poliklinik Binası ve Onkoloji Merkezi Radyoterapi Ünitesi'nin açılış kurdelesini kesen Arınç, binaları gezdi.Çıkışta, üniversitenin 2011- 2012 eğitim ve öğretim yılı ‘ilk dersi’ için konferans salonuna geçmeye hazırlanan Bülent Arınç, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 6 genç tarafından protesto edildi."Cumhuriyet düşmanları üniversiteye giremez" ve "Cumhuriyet düşmanları üniversiteden defol" şeklinde slogan atan protestocu gençler, kampüsün güvenlik görevlileri tarafından yakapaça alandan uzaklaştırıldı.Sert müdahale ile karşılaşan ve kimlikleri polis tarafından toplanan öğrenciler, gözaltına alındı