Arınç'a suikast izi aranıyor

Polis, Merkez Komutanlığı’nca gözaltına alınan şüpheli albay E.Y.B.’nin ajandasında yer alan 15 ismin kimliği ile ilgili çalışma başlattı.Cumartesi günü 155 polis ihbar hattına gelen “Bülent Arınç’a evinin önünde suikast yapılacağı” yönündeki bilgi üzerine ekipler ihbarda belirtilen Balgat Cevizlidere’deki adrese gitti. Şüpheli iki kişiden birisi park halindeki aracının yanına geldiğinde polis operasyona başladı. Gözaltı işlemi yapılacağı sırada iki şüpheli kendilerinin TSK mensubu olduğunu belirtti. Bunun üzerine Ankara Merkez Komutanlığı’ndan gelen nöbetçi heyetiyle birlikte yapılan kimlik tespitleri sırasında şüphelilerin, Genelkurmay Başkanlığı’nda görevli topçu Albay E.Y.B. ile Binbaşı İ.G. olduğu anlaşıldı.Bu sırada, Albay E.Y.B.’nin cebinden çıkardığı bir cismi su içerek yutmaya çalıştığı sırada görevli polislerden birisi müdahale etti. Yuvarlatılmış kâğıt olduğu görüyen notta Arınç’ın evinin adresinin yazıldığı belirlendi.Gizlice adliyeye çıkarılan iki subay, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Merkez Komutanlığı’na bağlı yetkililere teslim edilen iki subayın mahkeme kararıyla evlerinde arama da yapıldı.Arama sırasında Albay E.Y.B.’ye ait bir ajandada bazı TSK mensubu isimlerin bulunduğu görüldü. Polis, bu isimler üzerinde inceleme başlattı.