Arınç'a da gizli kamera şoku

Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur’un, Ergenekon soruşturması kapsamında Fenerbahçe Orduevi’ndeki adresinde yapılan aramada ele geçirilen kasette, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın gizlice çekilmiş görüntülerinin olduğu ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre ikinci Ergenekon davasının sanıklarından, eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur’un Fenerbahçe Orduevi’ndeki adresinde yapılan aramada ele geçirilen kamera kasetinde, görevde olduğu dönemde, kendisini ziyaret eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın gizlice çekilmiş görüntüleri olduğu ortaya çıktı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından el konulan bu kasetler incelenmek üzere İstatistik ve Kriminal Analiz Büro Amirliği’ne gönderildi. Kriminal laboratuvardan gelen Arınç kasetinin çözüm tutanağında “Bu görüntülerin çekiliş tarzı değerlendirildiğinde, odanın bir köşesine sabitlenen gizli bir kamera ile çekilmiş görüntüler olduğu tespit edilmiştir” denildi. Ele geçirilen bir başka video kasetin incelemesinde ise Arınç ile resmi kıyafetli Eruygur’un bir odada, karşılıklı oturup konuşurken çekilmiş video görüntüsü olduğu belirlendi.

KASETLER İADE EDİLECEK

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hüseyin Işıldak, inceme sonucunu 6 Temmuz’da, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. Yazıda, “İncelemesi yapılan kasetin halen Başbakan yardımcısı olan Bülent Arınç’ın dönemin Jandarma Genel Komutanı olan Mehmet Şener Eruygur’u ziyareti sırasında gizlice çekilmiş kamera kaydı olduğu tespit edilerek raporu düzenlenmiştir” denildi. Yazıda ayrıca Eruygur’dan el konulan diğer video kaset ve teyp kasetlerinin de incelemesinin tamamlandığı ve raporun düzenlendiği belirtilerek, “Yürütülen soruşturma ile ilgisi tespit edilemediğinden alınan talimatlar doğrultusunda şahsa teslim edilecektir” denildi.

