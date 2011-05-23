-ARINÇ'A AÇILAN TAZMİNAT DAVASI REDDEDİLDİ ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'ın, ''gazetecilere yaptığı bir açıklamada, Anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu verenlere 'akıl hastası' dediği'' iddiasıyla Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç aleyhine açtığı manevi tazminat davasının reddinin gerekçesi açıklandı. Vural'ın avukatı Sedat Aksakallı'nın 15 Ekim 2010'da açtığı 25 bin lira manevi tazminat talepli davanın dilekçesinde, Arınç'ın 9 Eylül 2010'da gazetecilere açıklama yaptığı belirtilmişti. Arınç'ın, açıklamasında, birkaç gün sonra yapılacak Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda hayır oyu verenlere ''akıl hastanesini gösterdiği, dolayısıyla hayır oyu verenlere akıl hastası dediği'' kaydedilen dilekçede, Vural'ın, referandumda hayır oyu verdiği, bu nedenle ''eleştiri ve ifade sınırlarını aşan Arınç'ın, Vural'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' savunulmuştu. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı geçen günlerde reddetti. Mahkemenin buna ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Bülent Arınç'ın avukatı Yakup Erikel'in, yargılama aşamasında, dava konusu sözlerin tamamı değerlendirildiğinde hakaret kastı olmadığı ve konuşmanın siyasal tartışma özgürlüğü içinde kaldığını savunduğu belirtildi. Bülent Arınç'ın söz konusu konuşmasında, ''Demokrasilerde seçim ve sandık çok önemlidir. Bize düşen aklımızı kullanmaktır, ille de evet demek çok yanlış, ama mutlaka hayır diyeceksin demek de yanlış. Evet diyeceğim, ama niçin ya da hayır diyeceğim, ama neden diye sormak lazım. Aklı olmayanın dini yoktur. Aklı olmayanlar mükellef değildir... Şimdi bize kendi anayasalarını yaptılar diyenler, bunu söyleyecek bir deli varsa, Manisa'da bunun bir hastanesi var'' dediğine dikkat çekildi. Hakim Mustafa Koçoğlu'nun yazdığı gerekçeli kararda, ''konuşmanın tamamı değerlendirildiğinde, bu sözlerle seçmenin tercihini akıllıca yapması ve neden evet veya hayır oyu verdiğini düşünmesi gerektiğinin'' ifade edildiğine yer verildi. Bülent Arınç'ın, hayır oyu verenlerin akıl hastası olduğunu ima etmediği, ancak evet oyu vermenin akıllıca olacağını ifade ettiği kaydedilen kararda, bu sözlerle Vural'ın ya da partisinin hedef alınmadığı, MHP'nin referandumda hayır oyu vermeyi benimsediği, bununla birlikte, kimin hangi oyu verdiğinin belli olmadığı belirtildi. Kararda, dava konusu sözlerin ''hoşgörüyle'' karşılanabilecek beyanlar olduğu ve Vural'ı hedef almadığı dikkate alınarak, davanın reddine karar verildiği bildirildi.