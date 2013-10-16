Arınç: Yoksul bir aileden geliyorum, sadece bayramlarda eve et girerdi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, çocukluğundaki Kurban Bayramları hakkında, “Biz biraz yoksulluk çektiğimiz için önceleri hiç kurban kesemedik. Başkalarının kestiği kurbandan bize de getirirlerdi. Biz ona çok sevinirdik. Evimize etin girdiği zamanlar genellikle Kurban Bayramları olurdu” dedi.

Hürriyet gazetesinden Esra Kaya’ya konuşan Arınç unutamadığı bayram anılarını anlattı.

Yoksul bir ailede geldiğini söyleyen Arınç, çocukluğunda yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Biz biraz yoksulluk çektiğimiz için önceleri hiç kurban kesemedik. Başkalarının kestiği kurbandan bize de getirirlerdi. Biz ona çok sevinirdik. Evimize etin girdiği zamanlar genellikle Kurban Bayramları olurdu. Ama elimiz biraz para görünce, biraz iş yapmaya başlayınca hemen o vazifemizi yerine getirdik ve kurbanımızı kesmeye başladık. Bu sefer biz ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmaya başladık.

Gençliğimden sonra da post kavgasının içinde olduk. Türk Hava Kurumu derileri toplardı. Biz de bazen derneğin, bazen partinin ihtiyaçlarını, bazen de hayır kurumlarına bağışlamak için deriye sahip çıkmaya çalışırdık. Herkes bizi kovalardı. Bizde onları gizli gizli bir yerde biriktirir sonra birisi ile anlaşır satar, parasını da hayır işlerine verirdik.”

‘Tavuk bile kesemem’

Hayvan kesemediğini vurgulayan Arınç, “Kurban kesemem. Rahmetli amcam keserdi. Babam da hiç kesemezdi. Tavuk bile kesemezdi babam. Amcam, “Size de öğreteyim. Kurbanı bir insanın kendisinin kesmesi efdaldir” derdi. O keserdi biz yüzmesine, parçalamasına yardımcı olurduk. Amcamın çocukları öğrendi ama biz hiçbirimiz kesemeyiz. Ben hâlâ tavuk bile kesemem” dedi.