Arınç: Yeni süreçte Öcalan ve İmralı olacaktır, olmalı

Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç, yeni bir çözüm sürecine ihtiyaç olduğunu söylerken “Şimdi şüphesiz yeni süreçte Öcalan ve İmralı olacaktır ve olmalıdır” dedi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Erbil’de yayın yapan Kürdistan 24 TV’de yaptığı açıklama yeni çözüm sürecinde HDP’nin olup olmayacağı konusuna karar verilmediğini belirtti.

İMC TV’nin haberine göre çözüm sürecinin 2009’dan bu yana seyrini anlatan Arınç, yeni bir çözüm süreci gerektiğini söyledi. Yeni bir çözüm sürecinde Abdullah Öcalan’ın önemli olacağını belirten Arınç, şunları söyledi:

“Yani hem örgüt, hem Kürt halkı üzerinde Öcalan’ın olumlu bir etkisi olacağını ben şahsen düşünüyorum. Ancak siyasi temsil konusunda HDP olmalı mıdır, buna bir karar vermek lazım. Benim kanaatim HDP bir siyasi aktör olarak kalabilir de ama bugüne kadar yaptığı işlerden hiçbir fayda olmadığına göre onun yerine Öcalan’ın da onay vereceği başka siyasetçiler de olabilir. Çünkü bir temsil ve bir araya gelme söz konusu olduğunda bunu Öcalan’ın itibar ettiği siyasetçileri koymak lazım.”