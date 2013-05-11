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Arınç: Yapanların Allah cezasını versin

Bülent Arınç Reyhanlı'daki patlamaya yönelik sert açıklamalar yaptı

11 Mayıs 2013 20:33

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde iki bombalı aracın patlaması sonucu 40 kişi yaşamını yitirdi, 29'u ağır 100 kişi de yaralandı. Büyük paniğin yaşandığı ilçede çok sayıda ev ve otomobil de hasar gördü.

 

Hükümet sözcüsü Bülent Arınç konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu mübarek günde Allah onların cezasını versin. Böylesine sulhun barışın güzellikleri maneviyat hayatımızın en önemli günlerinin yaşandığı bir günde bunların yaşanması çok kötü. Bu olayları tertipleten tertipleyebilecek olan belli bir yer var. Ancak bunu açıklama bana düşmez. İçişleri Bakanımız konu hakkında gerekli açıklamaları yapacaktır."


 

'Neden Hatay olduğu çok açık'

 

Neden Hatay sorusuna Bülent Arınç, "Bu çok açık. Suriye'den gelen masum insanların Suriye tarafından hedef haline getirildiğini biliyoruz. Olay yerinde incelemeler yapılırken. istihbarat raporları değerlendirildikten sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır Reyhanlı öylesi seçilmiş bir yer değil. Bildiğiniz gibi Cilvegözü'ndeki olayın failleri yakalanmıştı. Silahlı güçler olarak Suriye'den bunlara kimleri destek verdiği biliniyor. Bu olayın arka planında ne yaşandığını kısa sürede öğreneceğiz. Öncelikle yaraların orada sarılması lazım. Şehitlerimiz cenazelerinin kaldırılması gerekir. Provokasyon önlemlerinin alınması gerekiyor. Olumsuz gelişmeleri engelleyecek siyasi iradeye ihtiyacımız var" dedi.

 

'Esad rejimiyse gereken yapılır!'

 

Bülent Arınç "Bu olayın Esad rejimi tarafından planlandığı ortaya çıkarsa ne yaparsınız?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: Bu ispatlanırsa ne gerekiyorsa yapılır.

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