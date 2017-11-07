Arınç ve Yıldırım'ın akrabaları Meclis'te işe alındı; 'bulaşıkçı'ydı, 'müşavir' oldu!

Meclis Başkanlığı’na devam edip edemeyeceği tartışılan İsmail Kahraman, son dakika atamalarıyla eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yakınlarına yeni görevler verdi. Yıldırım’ın ‘bulaşıkçı’ olan yakını, ‘müşavir’ yapıldı!

BirGün'de yer alan habere göre, TBMM’de gündem iki hafta sonra yapılacak başkanlık seçimine kilitlenmişken adaylığı tartışmalı İsmail Kahraman, yönetmelik kurallarını ve teamülleri alt üst eden son dakika atamaları yaptı. Atamalar AKP’li isimlere yakın olmaları ve teamüllere aykırılıklarıyla dikkat çekti. TBMM Başkanlığı için 12 Kasım’da başlayacak olan adaylık başvuruları için geri sayım başlarken kulislerde AKP Grubu’nda grupta oluşan tepkiler nedeniyle yeniden aday gösterilmeyeceği konuşulan İsmail Kahraman’ın imza attığı son atama kararları Meclis’te tartışma yarattı. Meclis’te geçen cuma günü mesai saati sona ermek üzereyken yapılan atamalarla, yönetmelik kuralları ve teamüller alt üst edildi.

6 yıllık çalışan

TBMM’de Başkan Yardımcılığı görevine getirilmek için 10 yıllık memuriyet koşulu aranmasına karşın 4-C statüsündeki altı yıllık meclis çalışanı Ümit Küçük, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı olarak atandı. Basın Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı’na ise lise mezunu olduğu belirtilen İsmail Fidanay getirildi.

Kahraman’ın atadığı isimlerden biri de İhsan Mayda oldu. Bülent Arınç’ın Meclis Başkanlığı döneminde Manisa Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nden TBMM Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne atanan ve son seçimde AKP’den milletvekili aday adayı olan Mayda da Milletvekili Hizmetleri’nde Başkan Yardımcısı yapıldı. Kahraman’ın dikkati çeken bir başka tercihi de “bulaşıkçı” kadrosunda görev yapan bir Meclis çalışanının “müşavir” olarak atanması oldu. Müşavirliğe getirilen Önder Yıldırım’ın Başbakan Binali Yıldırım’ın yakını olduğu belirtildi.