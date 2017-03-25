T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arınç ve Gökçek 'FETÖ' tartışmasından sonra ilk kez aynı karede

Gökçek, "FETÖ, Gezi olaylarından sonra Arınç’ı başbakan yapacaktı” iddiasını ortaya atmıştı

25 Mart 2017 11:14

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun annesi Solmaz Hisarcıklıoğlu için dün Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlenirken törene bir süredir aralarında 'FETÖ' iddiaları üzerinden sert kavga yaşanan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı.

Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre, camiye önce Bülent Arınç geldi. Arınç, Rifat Hisarcıklıoğlu ve ailesine başsağlığı diledikten sonra cenaze namazı için saftaki yerini aldı.

Bir süre sonra Gökçek de namaz için yerine giderken Arınç’ın önünden geçti. İkilinin birbirinin yüzüne bakmaması ve selamlaşmaması dikkat çekti. Namaz sırasında aralarında birkaç kişi olsa da Arınç ve Gökçek aynı fotoğraf karesinde yer aldı.

Gökçek, “FETÖ, Gezi olaylarından sonra Bülent Arınç’ı başbakan yapacaktı” iddiasını ortaya atmıştı. Bunun üzerine Arınç da, Gökçek’in “bir sıkıntısı olduğunu ve hedef şaşırtmak istediğini” söyleyerek, “Bir Hint atasözü der ki ‘Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa, kesinlikle altını kirletmiştir’” karşılığını vermişti.

 

ETİKETLER

ArınçGökçekaynı karedeFETÖ tartışmasıilk kez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24