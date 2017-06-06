Arınç ve Davutoğlu, Başbakan Yıldırım’ın iftarına katılmadı

Ahmet Davutoğlu ile Bülent Arınç, Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın iftar yemeğine katılmadı.

Hürriyet’ten Rıza Özel’in haberine göre, damadı Ekrem Yeter'in 'FETÖ' soruşturması kapsamında Ankara'da evinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasıyla gözler Bülent Arınç'a çevrilmişti. TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde uzun süre görev yapan Bülent Arınç'ın Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği iftar davetine katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın AKP'nin eski-yeni tüm vekillere verdiği iftar davetine bin 200 kişi katıldı.

Başbakan Yıldırım’ın masasında ise aralarında Bülent Arınç’ın da bulunduğu TBMM Başkanlığı yapmış isimler ile Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu için yer ayırıldı.

Ancak iftar davetine Arınç ile halen vekilliği de süren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılmadılar.